Le Figaro: Turistii englezi isi pot recupera toti banii cheltuiti in concediu daca fac toxiinfectie. Rambursarea banilor se face in baza unei simple chitante de la o farmacie

Turistii englezi beneficiaza de o lege care le permite rambursarea tuturor costurilor vacantei, daca fac toxiinfectie alimentara, scrie Le Figaro, rambursarea banilor facandu-se in baza unei simple chitante de la o farmacie, din care sa reiasa achizitia unui medicament care trateaza toxiinfectia. Acest lucru a generat milioane de euro pierderi pentru industria turismului din Spania, cea mai populara destinatie pentru britanici. "Fenomenul a devenit o epidemie reala. Peste 10.000 de plangeri au fost depuse in acest sezon, dintre acestea circa 90% fiind false, noteaza Le Figaro. In 2015-2016 u fost depuse doar 600 de asemenea solicitari, spune presedintele unui patronat hotelier, Ramon Estalella.Contactati de Le Figaro, reprezentantii altei asociatii de profil estimeaza ca in fiecare vara se depun intre 1.000 si 1.500 de cereri, dar cifrele sunt dificil de verificat cu rigurozitate. Pe insula Mallorca, aceaste solicitari au crescut cu 700% incepand cu 2015, spune un alt hotelier intervievat de El Diario saptamana trecuta. Plangerile se refera la in cea mai mare parte la sejururi all-inclusive.Britanicii au o lege a protectiei consumatorilor extrem de avantajoasa pentru acestia. Practic, se merge pe ideea ca reclamantul are dreptate, spune Gerard Bocage, expert in managementul riscului si asigurari. Spre deosebire de dreptul francez, legea din Marea Britanie permite reclamantul nu trebuie dovedeasca "vinovatia" hotelierilor. Trebuie doar sa prezinte pur si simplu o chitanta de la o farmacie care sa arate achizitia unui medicament impotriva gastroenteritei. "Nu este necesar nici vreun certificat medical. Reclamantii au la dispozitie o perioada de trei ani, pentru a depune o plangere. Un client poate castiga pana la 6000 de lire sterline, sau 6700 de euro", spune Nuria Montes, purtator de cuvant al unui hotel.Consecintele acestei epidemii de reclamatii false sunt dezastruoase pentru economia turistica spaniola. Expertii spun ca ele genereaza intre 60 si 70 de milioane de euro pierderi anuale.Aceasta practica nu este cu siguranta noua, dar acum tinde sa afecteze alte destinatii. In Bulgaria, Cipru, Grecia, Portugalia, dar si in Turcia, Asociatia Britanica a Agentiilor de Turism (ABTA) a inregistrat o crestere cu 500% a plangerilor.