Situatie hilara: Rusia a interzis importul de porci din Romania, dar importurile nu exista

Restrictiile temporare ale Rusiei pentru porcii vii si pentru produsele de porc din Romaniacade in gol. Datele statistice oficiale arata ca nu sunt inregistrate exporturi catre Federatia Rusa pe codul NC 0103-Animale vii din specia porcine in perioada 2014-2017, potrivit informatiilor furnizate HotNews.ro de reprezentanti ai Institutului National de Statistica. Comertul exterior cu Rusia este de dimensiuni modeste, in primele 4 luni din acest an exporturile noastre catre rusi depasind cu putin 358 milioane de euro, adica sub 2% din totalul exporturilor romanesti.E drept, importurile sunt duble fata de exporturi (pe primele 4 luni acestea erau de circa 776 milioane de euro, adica 3.3% din totalul importurilor) ceea ce genereaza un deficit comercial consistent pe relatia cu Federati Rusa.Vanzarile de vehicule reprezinta o treime din exporturile romanesti catre Rusia, iar masinile, aparatele si echipamentele electrice totalizeaza un sfert din livrari, in top figurand Dacia, ArcelorMittal, Michelin sau Danfoss, potrivit unor date consultate de HotNews.ro. In structura, vehiculele reprezinta principala grupa de marfuri exportate - 33,75%, urmate de masini, aparate si echipamente electrice -25,7%, produse ale industrie chimice - 12,4% , produse diverse (mobila) -5,08%, metale comune si articole din acestea - 4,85%, materiale plastice - 4,08%, lemn, carbune din lemn - 3,98% si produse ale regnului vegetal - 2,8%.Titeiul si produsele petroliere domina importurile din Rusia, cu o pondere de peste 60%, urmate de gaze naturale - 17%, materiale plastice - 3,2%, minereuri - 2,7% si metale comune si articole - 2,3%.Intre companiile romanesti aflate in top exportatori in Rusia anul trecut se numara Automobile Dacia, Michelin, Kronospan, Egger, ArcelorMittal Galati, Pirelli Tyres Romania, Terapia, Lafarge Ciment Romania si Danfoss Romania.Tarile partenere situate pe primele 10 locuri in derularea importurilor din perioada 1.I-30.IV 2017 (reprezentand 68,1% din total importuri) au fost: Germania (20,1% din total importuri), Italia (10,0%), Ungaria (7,6%), Franta (5,6%), Polonia (5,3%), China (5,0%), Turcia (3,9%), Olanda (3,9%), Austria (3,4%) si Federatia Rusa (3,3%).