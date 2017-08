Recordurile termice ale ultimilor 100 de ani au fost de 43.2 grade, la Turnu Magurele (in 1927) si Calafat (in 2000). Vezi care au fost maximele din perioada 1900-2000

Vineri si sambata, potrivit meteorologilor, valul de caldura va continua sa se intensifice, iar in unele zone de campie si de podis se vor inregistra temperaturi maxime care se vor situa intre 39 si 42 de grade, potrivit Administratiei Nationala de Meteorologie (ANM). Trebuie spus insa aceste valori nu sunt recorduri in materie, in ultima suta de ani in Romania inregistrandu-se in mai multe randuri temperaturi de peste 43 de grade Celsius, conform unor date furnizate de Institutul National de Statistica, la solicitarea HotNews.ro. In Turnu Magurele si in Calafat, maxima ultimilor 100 de ani a fost de 43.2 grade Celsius, fiind inregistrate de statiile meteo in 10 iulie 1927 (la Turnu Magurele) si respectiv la 5 iulie 2000 (la Calafat).Vezi mai jos maximele termice si mediile lunii august in statiile meteo romanesti (fara cea de pe Varful Omu, pe care am considerat-o nerelevanta intrucat dimensiunea comunitatii de romani care locuieste acolo nu este relevanta) in perioada 1900-2000.Temperatura aerului se masoara cu instrumente cu citire directa, psihrometrul cu ventilatie artificiala, termometrul de maxima cu mercur si termometrul de minima cu alcool si cu aparate inregistratoare (termografe). Pentru ca instrumentele cu care se masoara temperatura si umezeala aerului sa nu fie influen￯ate direct de radiatia solara, de radiatia terestra, de precipitatii si de rafalele vantului, ele se instaleaza in adapostul meteorologic situat la 2 m inaltime deasupra solului.In SUA, recordul a fost de 56.7 grade Celsius, maxima inregistrata in Furnace Creek Ranch, Death Valley, California la 10 iulie 1913, temperaturi de peste 50 de grade Celsius fiind inregistrate si in Tunisia, Pakistan, Irak, Mexis si Arabia Saudita.Christopher Burt, meteorolog si istoric la Weather Underground, a analizat extremele caniculare la nivel mondial si a descoperit ca 129,2 grade Fahrenheit in Mitribah, Kuwait, pe 21 iulie 2016 si in Valea Mortii din California, in 30 iunie 2013, a fost cea mai mare temperatura din timpurile moderne.Oficial, Valea Mortii a stabilit recordul pentru cea mai ridicata temperatura, pe 10 iulie 1913, 134 grade Fahrenheit (57 Celsius). Insa Burt aduce critici dure acestei masuratori, concluzionand ca nu este posibil asa ceva dintr-o perspectiva meterologica si ca observatorul meteo a comis erori la masurare.Toate aceste recorduri reprezinta un semnal de alarma vizavi de incalzirea globala, spun expertii in meteorologie. Un studiu al National Academy of Sciences din 2016 spune ca temperaturile tot mai mari se numara printre evenimentele meteo care pot fi cel mai usor conectate cu schimbarile climatice globale aparute din cauza omului.De asemenea, o alta cercetare, publicata in 2015, a Nature Climate Change, atrage atentia ca pana la sfarsitul secolului temperaturile in Orientul Mijlociu ar putea deveni prea mari pentru ca omenirea sa supravietuiasca.