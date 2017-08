BCR, profit net de 305 milioane lei dupa prima jumatate a anului, jumatate din profitul net al primului semestru din 2016

BCR, cea mai mare banca din piata, a obtinut un profit net de 305 milioane de lei dupa primele 6 luni ale acestui an, la jumatate fata de perioada similara din 2016 (pe atunci avand 636 milioane de lei profit net), potrivit datelor publicate vineri de catre banca. Contractia profitului se datoreaza efectului de baza rezultat din inregistrarea, in bilantul din primul semestru al lui 2016, a unor venituri consistente din vanzarea unor participatii, precum si a unor reluari de provizioane de risc generate de recuperari din credite neperformante. Rata creditelor neperfomante a scazut la 11%, comparativ cu 14% in iunie 2016 si 23,1% in iunie 2015, datorita eforturilor sustinute de reducere a creditelor cu probleme. Cheltuielile au scazut cu 7,6% fata de perioada similara a anului trecut , mai arata reprezentantii bancii."Increderea este cuvantul care defineste evolutia BCR din ultimul an. Increderea noastra vine din numarul de clienti in crestere si o relatie mai stransa cu acestia. Increderea noastra vine dintr-o implicare activa in comunitate in ceea ce priveste temele importante ale Romaniei de astazi. Toate acestea sunt sustinute de imbunatatirea continua a bilantului si evolutia sustenabila a bancii, pe care ne propunem s-o mentinem si in viitor. Astazi, BCR se bucura de capitalizare substantiala, de lichiditate excelenta si, mai ales, de o expertiza unica pentru a sprijini cele mai relevante proiecte de dezvoltare a infrastructurii, de sustinere financiara a companiilor, de crestere a calitatii vietii oamenilor din Romania si, in general, de creare a capitalului de incredere in economie. Privind din aceasta perspectiva, in mod particular, sunt incantat ca BCR a reusit sa propuna cea mai buna oferta financiara pentru programul de sprijin al ecosistemului antreprenorial, Start-up Nation, si privesc cu incredere catre rezultatele programului.Intr-un mediu dominat de schimbari si evolutii impredictibile, BCR ramane o ancora a angajamentelor pe termen lung. Misiunea BCR este de a oferi solutii sustenabile pentru viata financiara a romanilor. Le multumim clientilor, angajatilor si actionarilor nostri pentru ca ne ofera increderea lor de a construi impreuna prosperitate si potential pentru Romania", a declarat Sergiu Manea, CEO al BCR.Rezultatul operational a fost de 729,8 milioane LEI (160,9 milioane EUR), cu 3,6% mai mare decat in anul precedent, 704,7 milioane LEI (156,8 milioane EUR), in principal datorita cheltuielilor operationale mai mici.In activitatea bancara dedicata persoanelor fizice, BCR a acordat volume noi de credite in valoare totala de 2,6 miliarde LEI, ca urmare a vanzarilor solide de credite negarantate si garantate. Creditele garantate au fost sustinute in mod consistent de programul Prima Casa in baza noilor alocari de plafoane de garantare.Pe segmentul de finantari acordate companiilor, BCR a acordat 1,5 miliarde LEI noi volume de credite. Co-finantarea proiectelor care beneficiaza de fonduri europene a fost de asemenea solida, BCR detinand o cota de piata de peste 30% si un portofoliu de peste 7,74 miliarde LEI co-finantari acordate. Cresterea portofoliului de finantari corporate este sustinuta, in continuare, de un flux solid de afaceri de o calitate mai ridicata, in special pe categoriile de produse precum descoperit de cont, capital de lucru si finantarea productiei si a lanturilor de furnizori.Veniturile nete din dobanzi au scazut cu 6,0 %, la 878,73 milioane LEI (193,71 milioane EUR), de la 934,7 milioane LEI (EUR 208,0 milioane) in semestrul I 2016, luand in calcul rezolvarea continua a portofoliului de credite problematice si un mediu dominat de o rata mai mica a dobanzii.Veniturile nete din comisioane au scazut cu 4,3%, la 338,88 milioane LEI (74,7 milioane EUR), de la 354,1 milioane LEI (78,8 milioane EUR) in semestrul I 2016, pe seama veniturilor mai scazute din operatiuni bancare.Rezultatul net din tranzactionare a crescut cu 21,3%, la 189,60 milioane lei (41,80 milioane EUR), de la 156,3 milioane LEI (34,8 milioane EUR) in semestrul I 2016 datorita unui efect pozitiv rezultat din reevaluarea participatiilor valutare.Venitul operational a scazut cu 2,3% la 1,439,53 milioane LEI (317,33 milioane EUR), de la 1.473,0 milioane LEI (327,7milioane EUR) in semestrul I 2016, in special din cauza veniturilor nete din dobanzi si din comisioane mai reduse, partial compensat de un rezultat din tranzactionare mai ridicat.Cheltuielile administrative generale in semestrul I 2017 au scazut cu 7,6%, la 709,65 milioane lei (156,43 milioane EUR), de la 768,4 milioane LEI (170,9 milioane EUR), in semestrul I 2016, ca urmare a ajustarii metodologice privind contributia la Fondul de Garantare a Depozitelor.Creditele si avansurile acordate clientilor au crescut cu 0,5%, la 32.437 milioane LEI, la 30 iunie 2017, de la 32.291 milioane LEI, la 31 decembrie 2016, ca urmare a unor volume de creditare crescute pe segmentul retail.Depozitele de la clienti au scazut cu 2,1% la 47.208,1 milioane LEI (10.370,2 milioane EUR ) la 30 iunie 2017, fata de 48.235,2 milioane LEI (10.626,8 milioane EUR ) la 31 decembrie 2016, ca urmare a unei reduceri a depozitelor corporate. Depozitele clientilor raman principala sursa de finantare a BCR, in timp ce banca beneficiaza de surse de finantare diversificate, incluzand compania mama.BCR se concentreaza pe creditarea in lei, cu scopul de inversa pe termen mediu si lung mixul de valute din portofoliul de credite in favoarea monedei locale si pentru a utiliza la maximum capacitatea puternica de auto-finantare in lei.