​ANAF a reactualizat lista jurisdictiilor cu care Romania va colabora pentru schimbul automat de informatii fiscale. Pentru 2017 sunt semnate 23 acorduri cu jurisdictii din Bermuda, Gibraltar, Insulele Cayman, Insulele Virgine Britanice, Sechelles

date pentru identificarea persoanei (nume, adresa, cod identificare fiscala),

date referitoare la numarul contului (sau un echivalent functional),

date despre numele si numarul de identificare (daca exista) al institutiei financiare care face raportarea, despre soldul sau valoarea contului,

in cazul unui cont de custode, date referitoare la suma bruta a dobanzii, dividendelor sau a altor venituri pentru activele existente in cont,

in cazul unui cont de custode, suma bruta a incasarilor din vanzarea sau rascumpararea activelor financiare



ANAF a reactualizat lista jurisdictiilor cu care Romania va colabora pentru schimbul automat de informatii fiscale. Acest lucru inseamna ca si jurisdictiile cu care sunt semnate aceste acorduri de colaborare vor comunica autoritatilor fiscale din Romania informatii de interes de natura financiar contabila. Pentru anul 2017 sunt semnate un numar de 23 acorduri de colaborare, cu jurisdictii din urmatoarele regiuni, ce vor produce efecte si in viitor: Bermuda, Gibraltar, Insulele Cayman, Insulele Virgine Britanice, Sechelles, urmand ca din 2018 sa intre in vigoare acorduri de colaborare cu inca un numar de 50 de jurisdictii.Incepand cu anul 2018 sunt semnate acorduri de colaborare cu inca un numar de 50 de jurisdictii printre care si urmatoarele regiuni:- AUSTRALIA;- BELIZE;- BRAZILIA- ELVETIA;- ISRAEL;- MONACO;- PANAMA."Desigur, aceste acorduri de colaborare se adauga la acele conventii de evitare a dublei impuneri unde deja era prevazuta procedura schimbului de informatii fiscale. In concluzie, unele paradisuri fiscale devin mai transparente", explica Adrian Benta, consultant fiscal.Declaratia de conformare cu prevederile Acordului multilateral pentru schimbul automat de informatii financiare a fost semnat in ca de pe vremea ministeriatului Ioanei Petrescu, alaturi de reprezentanti din 52 de state si jurisdictii.Odata intrat in vigoare, acordul permite Romaniei sa faca schimb de informatii la nivelul standardului convenit de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care prevede schimbul automat de informatii financiare intre tari si jurisdictii, in scopul identificarii persoanelor fizice sau firmelor care eludeaza fiscul, prin transferul banilor in conturi din strainatate.Scopul declarat al realizarii acestui schimb de informatii este ca ANAF sa poata verifica, de pilda, daca pentru sumele depozitate in conturi din strainatate au fost platite impozite. Este un pas important spre transparentizarea veniturilor. Datorita acestor schimburi de informatii financiare, ANAF poate avea o imagine de ansamblu asupra soldurilor sau valorii conturilor detinute in strainatate de rezidentii fiscali romani.Ce informatii vor putea fi schimbate in virtutea acestui acord:Comisia Europeana a stabilit inca din decembrie 2012, un plan de actiune privind consolidarea luptei impotriva fraudei si evaziunii fiscale, solicitand ca schimbul automat de informatii sa reprezinte un standard european si international in chestiuni fiscale.