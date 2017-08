Misa (MFP), despre pensiile speciale: Deficitul la Fondul de pensii este de 14,1 miliarde in acest an

Deficitul la Fondul de pensii este de 14,1 miliarde in acest an, si ar ajunge la 17,2 miliarde lei, anul viitor, daca nu se indexeaza pensiile cu inflatia, a declarat Ionut Misa, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la pensiile speciale, intr-o emisiune la Digi24."In 2016 deficitul pe fondul de pensii a fost de 15,6 miliarde lei. In afara banilor care se cotizau la Fondul de pensii, mai veneau de la buget, in plus, 15,6 miliarde lei. In 2017, suma este de 14,1 miliarde lei. In 2018 ca estimare se ajungea la 17,2 miliarde, din cauza majorarilor salariale, care determinau automat si o crestere a pensiei. Nemaifiind contributivitate, trebuiau sa vina bani de la buget pe fondul de echilibrare. Practic, in permamenta, ceilalti romani prin impozite si taxe trebuiau sa contribuie la aceste pensii", a spus Misa, citat de Agerpres.El a precizat că personalul aeronautic ajunge la o pensie medie de peste 10.800 lei."Am făcut o analiză legată de pensia medie la finele lunii mai 2017. La nivelul personalului aeronautic la o pensie medie de 10.849 lei, contributivitatea era de 2.751 lei. Diferența de 8.114 lei veneau de la buget. Vă dați seama cât de mare este decalajul. Există și alte situații în care există astfel de decalaje", a mai spus ministrul Finanțelor, subliniind că pensia medie în restul sistemului este de 970 lei și va ajunge la 1.070 lei în 2018.De asemenea, el a precizat că există un termen de 15 septembrie pentru a-și depune dosarul cei care doresc să iasă la pensie și să beneficieze de actualele prevederi legislative, dar se va rupe corelația între creșterea salariului și creșterea pensiei și indexările următoare vor fi făcute doar în raport cu inflația.