Amezi de circa 1 milion de lei aplicate de ANAF, in cadrul Operatiunii SCUT IV

Echipele mobile si echipele canine din cadrul Directiei Generale a Vamilor impreuna cu inspectorii vamali din cadrul directiilor regionale vamale Brasov, Craiova, Cluj, Galati, Iasi, Timisoara au intocmit 147 procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor aplicand amenzi in valoare totala de 986.890 lei si 5 sesizari penale in cadrul Operatiunii Scut IV. Inspectorii au confiscat 482.098 bucati tigarete, 1.070 litri alcool, 6 autoturisme, 37.312 kg produse energetice si alte bunuri in valoare de 104.422 lei. Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia Generala a Vamilor, a declansat in data de 10 iulie a.c. "Operatiunea Scut IV" pentru combaterea traficului ilicit la frontierele U.E.