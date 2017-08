BNR mentine dobanda-cheie la 1.75% si pastreaza nivelul ratelor rezervelor minime obligatorii

In sedinta din 4 august 2017 Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a hotarat mentinerea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 1,75 % pe an; gestionarea adecvata a lichiditatii din sistemul bancar si pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in valuta ale institutiilor de credit. Comunicatul detaliat va fi prezentat in cadrul unui briefing de presa sustinut de Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, la ora 15:00.