Isarescu: Constatarea ca bancile nu au facut profit este corecta; nu au platit impozite pe profit pentru ca nu au avut profit

Bilanturile anuale ale bancilor sunt publice si cunoscute, iar constatarea ca, in ultimii ani, bancile nu au facut profit este corecta, a declarat, vineri, intr-un briefing de presa, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), citat de Agerpres. "Cred ca domnul ministru (ministrul Finantelor, Ionut Misa, n.r.) a dat un mesaj corect, in sensul ca a facut o constatare, dar pe care nu trebuie sa o cautam, nu ne trebuie liste. Bilanturile anuale ale bancilor sunt publice, deci nu trebuie sa faca cineva liste sau sa solicite liste, sunt cunoscute foarte bine. Constatarea ca, in ultimii ani, foarte multe banci nu au facut profit este una corecta: bancile nu au facut profit. Asta este o constatare pe care am facut-o si noi si am spus-o in repetate randuri", a spus Guvernatorul."Faptul ca nu au platit impozit este o formulare pe care trebuie sa o facem cu atentie, pentru ca la nivelul publicului larg se va intelege altceva, cum ar fi ca bancile nu au vrut sa plateasca. Ele nu au platit pentru ca nu au facut profit. Bancile platesc impozite serioase pe salarii, pe contributiile sociale etc. Acum, de ce nu au facut profit, este o alta intrebare. Asta trebuie sa se cerceteze, si Banca Nationala sprijina prin metodele pe care le are eforturile ca bazele fiscale din contabilitatea bancilor sa fie corecta. Asa cum am mai spus in repetate randuri, este obligatia noastra legala ca pe timpul supravegherii, cand constatam ca nu este ceva in regula sa raportam organelor in drept, nu numai Ministerului de Finante si asa facem de fiecare data", a mentionat Isarescu.Potrivit Guvernatorului BNR, businessul bancar este unul foarte complicat, iar daca o banca nu face profit nu este ceva anormal."Banca Nationala nu are niciun fel de mandat, de atributii, sa faca propriu-zis control fiscal. Una este sa faci o constatare ca o institutie nu are profit si, deci, nu plateste impozit pe profit, si alta e sa te uiti in contabilitate si sa constati ca nu a facut profit, pentru ca unele operatiuni au fost la marginea legii sau in afara legii. In masura in care asemenea constatari se vor face si se vor dovedi, bineinteles ca Ministerul de Finante trebuie sa actioneze ca atare si noii vom acorda tot sprijinul necesar. Mai trebuie sa fac o precizare sa nu existe neintelegeri: a face profit intr-o banca nu e o chestiune usoara. Aici ar fi bine ca societatea sa inteleaga ca activitatea bancara este un complicata. Trebuie sa dai si dobanzi celor care fac depozite la tine, deponentilor, sa acoperi si creditele care nu-ti revin, sa-ti acoperi si cheltuielile de functionare, sa tii si lichiditate. O buna parte din resursele bancilor se pastreaza in forma lichida, pentru ca lumea trebuie sa-si retraga banii atunci cand doreste. Businessul bancar este unul foarte complicat si as vrea sa se transmita ideea ca daca o banca nu face profit nu este ceva anormal. Foarte probabil sa nu faca profit sau sa un profit mic. Nu au facut in perioada de criza, l-au facut anterior si cand l-au facut anterior, au platit impozit pe profit vartos. De asemenea, ce n-as mai vrea sa se inteleaga, pentru ca devine periculos, este sa nu se faca o confuzie intre o pierdere anuala si capitalul unei banci. Toate bancile din Romania au capital pozitiv si dincolo de limitele legii, de 8%", a explicat oficialul BNR.Isarescu a adaugat ca Fiscul ar trebuie sa verifice si vanzarea de credite neperformante, "uneori la preturi care ridica semne de intrebare", iar acest lucru se face de multe ori exact pentru ca sa lichideze surse sau active care nu sunt aducatoare de venit si pentru a-si imbunatati baza de capital."In concluzie, sprijinim Ministerul de Finante pe caile pe care le avem noi la dispozitie prin actul de supraveghere. Daca din actul de supraveghere rezulta date care arata ca unele operatiuni s-au facut in afara sau la limita legii suntem primii care informam si asiguram opinia publica de acest lucru. Contabilitatea unei banci nu este o chestiune simpla, repet", a subliniat Mugur Isarescu.Recent, ministrul Finantelor, Ionut Misa, a afirmat ca 70% dintre bancile din Romania nu au platit impozit pe profit in ultimii cinci ani.In replica, presedintele Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului, Daniel Zamfir, i-a solicitat ministrului Finantelor, printr-o scrisoare, lista bancilor care nu ar fi platit impozit pe profit in ultimii cinci ani si situatia platii impozitului pe profit a institutiilor financiare nebancare si a colectorilor de creante in ultimii zece ani.De asemenea, senatorul i-a solicitat cerut ministrului ca aceste informatii sa fie trimise Comisiei de industrii pana pe 10 august."In urma afirmatiei dumneavoastra din spatiul public potrivit careia 31 dintre institutiile bancare care opereaza pe teritoriul Romaniei nu au platit in ultimii 5 ani impozit pe profit, va solicit sa transmiteti Comisiei economice, industrii si servicii a Senatului, urmatoarele informatii: lista celor 31 de banci la care faceati referire in afirmatiile dumneavoastra si situatia platii impozitului pe profit a institutiilor financiare nebancare si a colectorilor de creante in ultimii 10 ani. Ar fi util ca materialul sa fie transmis comisiei noastre pana in data de 10 august 2017", se arata in scrisoarea adresata de Zamfir ministrului Ionut Misa.