Productia de bere a UE a fost de 39 miliarde de litri in 2016. Cel mai mare exportator este Olanda, dar Germania ramane cel mai mare producator. Dintre berile non-EU, preferata ramane berea mexicana

Anul trecut, productia de bere din Uniunea Europeana (UE) a fost de 39 de miliarde de litri de bere (cu alcool, excluzandu-se sortimentele ne-alcoolizate), cu 400 de milioane de litri mai mult decat in 2015, a anuntat Eurostat. Productia UE de bere era echivalenta cu 76 de litri pe cap de locuitor. In Romania, consumul de bere este de cativa ani in intervalul 81-90 de leitri/locuitor anual.In Romania, consumul mediu de bauturi, pe locuitor, a crescut cu 6,2 litri. Resursele totale de bere (productia interna plus importurile) au fost mai mari cu 1380,9 mii hl in 2015 fata de anul precedent, fiind asigurate in proportie de 96,5% din productia interna. Fata de anul precedent, importul de bere a scazut cu 23,2%.Daca ne referim la berea fara alcool sau la sortimentele cu alcool sub 0.5%, in anul 2016 au fost produse in UE aproximativ 900 de milioane de litri.Germania, producator de topDoua treimi din berea (cu continut de alcool peste 0.5%) produsa in UE proveine din sase state membre.Cu o productie de 8,3 miliarde de litri (sau 21% din productia totala a UE), Germania a fost producatorul de top in 2016. Cu alte cuvinte, aproximativ una din cinci beri care contineau alcool produs in UE provenea din Germania. Germania a fost urmata de Regatul Unit (5,1 miliarde litri de produse sau 13%), Polonia (4,0 miliarde litri sau 10%), Spania (3,7 miliarde litri sau 9%), Tarile de Jos (2,6 miliarde de litri sau 7% ) si Belgia (2,3 miliarde litri sau 6%).Exportatorul de top: OlandaOlanda a exportat 1,9 miliarde de litri de bere in 2016, facand-o cel mai mare exportator de bere din toate statele membre UE, inaintea Germaniei (1,7 miliarde de litri), Belgiei (1,5 miliarde de litri), Frantei (0,7 miliarde de litri) sau a Regatului Unit (0,6 miliarde de litri).Statele Unite au fost de departe principala destinatie a exporturilor de bere catre tari din afara UE (1,1 miliarde litri de bere care contine alcool exportat in 2016 sau 34% din totalul exporturilor de bere din afara UE), urmata de China (525 milioane de litri , 16%), Canada (202 milioane litri, 6%), Coreea (117 milioane litri, 4%), Elvetia (113 milioane litri, 3%Beerurile mexicane au importuri extra-UEPiata interna pentru berile provenite din afara UE este insignifianta. Dintre berile produse non-UE, preferata pare sa fie berea mexicana (179,5 milioane de litri sau aproape jumatate din importurile de bere din UE in afara UE in 2016), urmata de berea sarbeasca (46,9 milioane de litri, 13% , amricana (36,5 milioane de litri, 10%), berea din Belarus (20,6 milioane litri, 6%), cea din China (16,4 milioane litri, 4%) si berea de rusa (11,6 milioane litri, 3%).