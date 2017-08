Ministrul Finanţelor: Fondurile de pensii Pilonul II iau comisioane de sute de milioane din pensiile romanilor

In conturile administratilor de fonduri private- Pilonul II- merg comisioane de cateva sute de milioane de lei pe an in loc sa vina in pensiile romanilor, a transmis ministrul Finantelor, Ionut Misa, potrivit Mediafax. Ministrul a precizat, intr-o emisiune TV: "Exista un principiu european, care spune sa nu iei comisioane din ceea ce nu ai facut. Or, administratorii de pensii - Pilonul II - iau acele comisioane de administrare de 2,5%, bani care se duc in conturile lor in loc sa vina in pensiile romanilor. Probabil ca la inceput s-au avut in vedere si profiturile administratorilor, si gestionarea in castig pentru pensii, dar acum nu stiu daca acel comision isi mai are ratiunea, a afirmat oficialul, declarand ca institutia pe care o conduce poarta discutii cu Autoritatea de Supraveghere Financiara si cu reprezentantii managerilor de fonduri.Dupa audierea sa de validare ca ministru din iunie, in Parlament, Ionut Misa a mentionat ca Pilonul II de pensii se va desfiinta, ulterior revenind si luandu-si inapoi declaratia.La acea ora, ministrul a declarat: "Pilonul II de pensii se va desfiinta, iar banii se vor intoarce la cei care au cotizat, acestia avand posibilitatea de a opta pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru pilonul III de pensii. Vor opta intre stat si privat".Mai apoi, oficialul si-a schimbat diametral punctul de vedere: "Nu am declarat ca voi sustine desfinttarea Pilonului II de pensii. Nici nu am in intentie sa fac acest lucru. Nu exista in Programul de guvernare aceasta masura. Am raspuns unei intrebari, care probabil a fost interpretata gresit, in legatura cu posibilitatea nationalizarii Pilonului II de pensii".