Utilizatorii de servicii financiare: In randul conciliatorilor Centrului pentru Solutionarea Alternativa a Litigiilor Bancare sunt 3 avocati ai bancilor

Imediat ce a luat cunostinta de prezenta in randul conciliatorilor Centrul pentru Solutionarea Alternativa a Litigiilor Bancare (CSALB) a unui numar de 3 avocati care reprezinta bancile in instanta impotriva consumatorilor (Marieta Avram, Doru Traila si Valeriu Stoica), Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF) a cerut Colegiului de Coordonare al CSALB sa ii revoce de indata pe cei trei, intrucat incalca in mod flagrant principiul impartialitatii solicitat de reglementarile europene si nationale care stau la baza constituirii CSALB, se arata intr-un comunicat al AURSF. Regasiti aici scrisoarea trimisa Presedintelui Colegiului de Coordonare al CSALB, Alexandru Paunescu, in care anuntam si suspendarea pe termen nedeterminat a colaborarii incheiate prin protocolul dintre cele doua parti, pana la solutionarea acestei situatii si atrageam atentia asupra absentei indelungate din cadrul Colegiului de Coordonare al CSALB a reprezentantului solicitat de lege din partea asociatiilor de consumatori, mai spun autorii comunicatului.Potrivit acestora, din raspunsul trimis de Directorul Executiv al CSALB, pe care il regasiti de asemenea aici , intelegem ca institutia nu doreste sa dea curs cererii noastre, considerand ca avocatii in cauza respecta cerintele legale si de organizare a CSALB.Colegiul Director al AURSF va analiza raspunsul primit din partea CSALB la urmatoarea sa sedinta, atunci cand va lua in discutie si viitorul protocolului bilateral. Consiliul Director AURSF face apel la membrii asociati si simpatizanti sa isi exprime opinia fata de aceasta situatie, urmand sa tina cont, in decizia pe care o va lua, de toate punctele de vedere exprimate.De asemenea, AURSF ii sfatuieste pe toti membrii si simpatizantii sai care intentioneaza sa se adreseze in perioada urmatoare CSALB pentru rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, prin intermediul conciliatorilor, sa isi exercite dreptul de a recuza toate persoanele care, in activitatea lor profesionala, s-au situat pe pozitii partizane si au luat pozitii publice impotriva drepturilor si intereselor consumatorilor utilizatori de servicii financiare.