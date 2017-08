Splitarea TVA: Polonezii au gandit-o timp de doi ani, iar in prima faza mecanismul e optional. Ei iau in calcul posibilitatea introducerii obligativitatii splitarii TVA doar in sectoarele cu potential evazionist (expert KPMG)

Cred ca este nevoie de mult timp pentru a analiza oportunitatea si eficienta intentiei de a splita TVA. Polonia a avut in dezbatere publica acest mecanism timp de 2 ani de zile, iar forma la care au ajuns ei a fost de a permite intr-o prima faza aplicarea optionala acestei metode, incurajand contribuabilii sa o foloseasca prin oferirea unor avantaje fiscale", a explicat pentru HotNews.ro Ramona Jurubita, Partner KPMG, Head Tax and Legal. Mai mult, adauga expertul in fiscalitate, Polonia a analizat sectoarele susceptibile de evaziune fiscala si iau in calcul posibilitatea introducerii obligativitatii metodei doar in astfel de situatii. "Acest lucru l-ar putea face si Romania, pentru a nu ajunge in situatia de a introduce o alta masura care in scurt timp ar putea sa nu isi dovedeasca eficacitatea si scopul urmarit, si anume cel de a reduce evaziunea fiscala", mai spune Jurubita.Jurubita mai sugereaza faptul ca poate ar fi tuile niste calcule de oportunitate. "Intrebarile sunt urmatoarele: Cat estimeaza statul sa incaseze urmare acestui sistem si daca merita efortul si povara administrativa si financiara pe care vor trebuie sa le suporte cei care se conformeaza? Are statul capacitatea de a gestiona aprobarile pe care trebuie sa le dea pentru debitarea sumelor din cont in anumite situatii fara a pune in pericol fluxurile de numerar de care dispun contribuabilii?", spune partneerul KPMG.Intrebata daca e o masura mai degraba buna decat una mai degraba rea, Ramona Jurubita spune direct:"Daca discutam de un antreprenor care isi declara si plateste corect TVA la bugetul statului masura nu aduce nici un beneficiu real. Nici macar nu ii creaza un mediu competitiv mai sanatos, deoarece plata defalcata a TVA nu ii atinge pe cei care nu isi declara TVA datorata. Obiectivul masurii, mentionat de altfel si in nota de fundamentare postata pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, este acela de a ii obliga sa plateasca pe cei care declara TVA dar nu o platesc", explica ea.Mai mult, intrucat masura devinde obligatorie incepand cu facturile emise/avansurile incasate incepand cu 1 octombrie 2017, este imposibil sa reusesti sa modifici un sistem informatic intr-un timp atat de scurt, fara sa vorbim de costurile financiare ridicate pe care le presupune implementare aceastei masuri. Cu cat numarul de furnizori/clienti si facturile emise/primite este mai mare cu atat implementarea este mai greoaie.In Italia se mai aplica un sistem asemenator, insa acolo plata TVA de pe o factura nu se vireaza in contul de TVA al furnizorului ci direct in conturile autoritatii fiscale. "Pentru ea a fost nevoie de obtinerea unei derogari din partea Comisiei Europene, pentru ca plata nu o mai facea furnizorul ci direct beneficiarul catre stat. Masura si-a dovedit eficacitatea pentru ca a venit pe fondul unei analize aprofundate a autoritatilor care au constatat fraude semnificative ale TVA in sectorul achizitiilor publice. Prin aceasta metoda TVA nu mai circula de la autoritate in calitate de beneficiar de bunuri si servicii la furnizor/prestator si apoi inapoi catre stat, ci direct de la beneficiar catre stat", conchide Ramona Jurubita.Firmele inregistrate in scopuri de TVA vor fi obligate, de la 1 octombrie 2017, sa-si deschida cate un cont pentru plata taxei pe valoare adaugata (TVA), potrivit uui proiect de ordonanta prin care Ministerul Finantelor vrea sa instituie sistemul "Split VAT" in Romania. Se prevad si amenzi pentru cei care incalca oligatiile de plata a TVA prin acest sistem.In prezent firmele care cumpara bunuri si servicii au obligatia de a plati catre furnizori/ prestatori intreaga contravaloare a achizitiilor de bunuri/prestarilor de servicii, inclusiv TVA aferenta, prin virarea intr-un cont bancar indicat de furnizor/prestator, in numerar/substitute de numerar, instrumente de plata etc.Guvernul se plange ca furnizorii sau prestatorii incaseaza astfel TVA aferenta operatiunilor taxabile efectuate, dar ca nu intotdeauna platesc catre bugetul de stat taxa datorata, utilizand sumele incasate cu titlul de TVA de la clienti in alte scopuri.Acei furnizori/ prestatori care utilizeaza sumele reprezentand TVA incasate de la clienti in alte scopuri decat plata TVA datorate la randul lor furnizorilor/prestatorilor sau bugetului de stat beneficiaza de un avantaj fata de furnizorii/prestatorii corecti, mai reclama Guvernul.In aceste conditii Ministerul Finantelor vrea sa instituie acest sistem de plata defalcata a TVA, prin care firmele sa fie obligate sa-si deshida cont separat de TVA, la Trezorerie sau la banci, din care sa nu poata retrage bani, ci doar sa primeasca de la clienti. Optional, mecanismul VAT split va fi aplicat de la 1 septembrie 2017, dar de la 1 octombrie se va introduce obligatoriu.