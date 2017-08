Isarescu: Pana acum nu am luat nicio pensie, ca mi s-a parut de bun simt sa nu iau simultan si pensie si salariu. Dar daca vad ca ma stimulati, o sa-mi depun dosarul de pensionare

"In august fac 46 de ani de activitate. Am inceput in 1971. La varsta de pensionare, orice salariat al BNR primeste o suma. Asa a hotarat Consiliul de Administratie, sa conduc aceasta institutie care nu este, repet, o institutie bugetara. Aceasta institutie nu ia un leu din bugetul Statului ci dimpotriva, da 80% din profit. Pana acum nu am luat nicio pensie, ca mi s-a parut de bun simt sa nu iau simultan si pensie si salariu. Dar daca vad ca ma stimulati, o sa-mi depun dosarul de pensionare", a spus marti Guvernatorul BNR, ca reactie la declaratia senatorului Daniel Zamfir, care a afirmat la Antena 3, ca Isarescu a luat 120.000 de euro indemnizatie de pensionarePotrivit normelor interne ale Bancii Nationale, "la incetarea contractului individual de munca, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, salariatii Bancii Nationale a Romaniei beneficiaza de o indemnizatie de pensionare, egala cu 12 salarii, calculata la nivelul ultimului salariu primit, cu conditia ca salariatul respectiv sa fi lucrat, fara intrerupere, minimum 6 ani in cadrul bancii, anterior indeplinirii conditiilor legale de incetare a contractului individual de munca".