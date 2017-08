AUDIO Isarescu, despre intentia Finantelor de a scumpi carburantii: Ne va afecta!

O parte din pierderile bancilor din ultimii ani au aparut pentru ca acestea nu au putut acorda mai multe credite, in conditiile in care comisioanele nu asigura profituri suficient de mari, iar cele aproape 40 de banci se bat sa acorde credite celor circa 12.000 de firme cu un potential mare de creditare



O parte din pierderile bancilor a fost cauzata pentru ca nu au dat credite. Ele nu pot sa traiasca doar din comisioane. Daca nu dau credite, capacitatea lor de a face profit este mica. (...) Sunt aproape 40 de banci care se bat pe 12.000 de clienti, a afirmat guvernatorul.

Investițiile nu stau bine nu numai pentru că investițiile publice nu stau bine, nu stau bine și pentru faptul că absorbția banilor europeni nu este cum trebuie și pentru faptul că investițiile private nu stau bine. Și dacă mă stimulați.. Păi hai să vă spun ceva: investițiile private nu stau bine pentru că este acest climat de, să spunem, tărăboi în general.



A fost citat domnul președinte cu "țopăiala". Eu aș vrea să prind încă pe acest post și momentul în care în țara asta se va urmări altceva decât un scandal așa aproape permanent, discuții care descurajează investiția. Cine poate să facă investiția când vede că este un tărăboi general. Deci nu este legată problema investițiilor și nivelul încă scăzut, nesatisfăcător, ca să zic așa, al investițiilor față de potențialul economie și față de ceea ce dorim să facem în această țară de încasările de la buget. Nu este legată numai de asta

Majorarea accizei la carburanti va impinge inflatia in sus, a afirmat, marti, Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, intrebat fiind cum vede intentia Finantelor de a majora acciza la carburanti de la 1 septembrie. "Ne va afecta. Deci, va impinge inflatia in sus. Deocamdata nu am introdus-o, ca e discutie inca. V-am precizat de multe ori ca introducem in datele de prognoza informatiile care au un grad ridicat de certitudine. Discutiile le lasam la capitolul discutii, eventual domeniul riscurilor. Acolo ati vazut, la riscuri? Politica fiscala si politica salariala, riscuri sa impinga inflatia in sus", a adaugat Isarescu.Asculta aici declaratia Guvernatorului pe tema accizei suplimentare:Ce a mai spus marti Isarescu: