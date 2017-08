Banca Transilvania a contribuit in ultimii 5 ani cu peste 2,1 miliarde de lei- taxe si alte contributii la bugetul de stat / Banca a anuntat pe primele 6 luni un profit net de 496 de milioane de lei

Banca Transilvania a contribuit in ultimii 5 ani cu taxe si alte contributii la bugetul de stat in nume propriu si pentru angajati sau clienti insumând peste 2,1 miliarde de lei, din care 165 milioane lei in primul semestru din 2017, se arata intr-un comunicat de joi al bancii, in care anunta si un profit net de 496 de milioane de lei al bancii si de 513 milioane la nivel de grup financiar (in primele 6 luni). Grupul BT a incheiat primul semestru din acest an cu active de 53,4 miliarde lei, din care banca detine 53,2 miliarde lei, mai transmit bancherii clujeni.Creditele nete - inclusiv leasing – reprezinta 54% din activele Grupului Financiar Banca Transilvania.in perioada ianuarie – iunie a.c., la nivel brut si inainte de inregistrarea scoaterilor in afara bilantului, creditele Bancii Transilvania au crescut, ca sold, cu 5%, pe toate liniile de business ale bancii. in primele 6 luni, BT a acordat 80.000 de credite noi clientilor persoane fizice, IMM si Corporate, ceea ce inseamna peste 700 de credite procesate si aprobate zilnic de BT, reprezentând in total peste 6 miliarde lei, suma cu care banca a contribuit la cresterea economiei românesti.Aproape 45% dintre companiile infiintate in acest an in România – si anume, aproximativ 34.000 din circa 80.000 – si-au deschis cont la Banca Transilvania, in primele 6 luni ale anului."Rezultatele noastre confirma prognozele interne prevazute in bugetul pentru acest an si suntem multumiti de faptul ca rolul nostru de finantator al economiei românesti creste odata cu progresele inregistrate de fiecare linie de business BT si materializate prin cele 80.000 de imprumuturi noi acordate. Bankingul se schimba radical, cu viteza foarte mare si intelegând aceste lucruri derulam un program complex de tehnologizare si digitalizare, cu scopul simplificarii businessului si a relatiei noastre cu clientii. Investim in platforme online si in fluxuri, dar in acelasi timp suntem atenti si la riscuri, pentru a fi o banca de retea digitalizata cât mai aproape de ceea ce isi doresc clientii. in perioada urmatoare, speram sa vedem un nivel de predictibilitate mai ridicat al politicilor publice, care sa conduca la un ritm mult mai mare de investitii publice si private, la care am dori sa ne alaturam, ca banca a oamenilor intreprinzatori" declara Horia Ciorcila, Presedintele Consiliului de Administratie, BT.Informatii aferente primului semestrul din 2017:• IMM & microcompanii: numarul clientilor activi BT pe acest segment a crescut cu peste 18% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la aproape 230.000. Primele sase luni ale anului au insemnat, in comparatie cu iunie 2016, +47% mai mult volum privind plasamentele (1,6 miliarde lei, in 2017, respectiv 1,1 miliarde lei, in 2016, rezultat determinat partial de resegmentarea liniilor de business BT). Tot in acest semestru, Grupul Financiar Banca Transilvania a lansat BT Mic, companie dedicata finantarii afacerilor mici. in 4 luni de activitate, aceasta a finantat cu 90 milioane de lei aproximativ 2.000 de microintreprinderi. Start-up-ul completeaza rolul BT de sustinere a antreprenorilor din România, segmentarea clientilor companii la Banca Transilvania fiind urmatoarea: micro, IMM, clienti corporativi si mari clienti corporativi.• Retail Banking: Banca Transilvania avea, la finalul lunii iunie 2017, aproape 3 milioane de carduri, cu un volum de 22 de miliarde lei, suma tranzactionata in primele 6 luni ale anului. Platile cu cardurile BT in totalul tranzactiilor a depasit, ca numar, 60%. Numarul platilor contactless a crescut fata de perioada similara a anului trecut de 4,7 ori, ca numar si de 5,9 ori, ca valoare. Banca a acordat aproape 35.000 de credite (non-card), iar o crestere semnificativa fata de iunie 2016 s-a inregistrat la creditele de nevoi curente: +24% valoric, respectiv +14% numeric. Prin programul de loialitate STAR, dedicat clientilor cu carduri BT de cumparaturi, banca are parteneriate cu peste 10.000 de locatii din tara si peste 320.000 de carduri STAR emise, din cele peste 330.000 de carduri de credit BT. Banca Transilvania a lansat in acest an aplicatia de shopping STAR.card, respectiv ceasul BT contactless, care poate fi folosit pentru plati in locul cardului. Din 2017, banca a diversificat comunicarea cu clientii, prin robotul Livia, care ofera non-stop, prin Facebook Messenger sau Skype, informatii despre contul curent, produse si servicii.• Corporate Banking: BT urmeaza, inclusiv prin acest segment de business, strategia bancii, cu focus pe digitalizare, specializare si pe perfectionarea experientei clientilor. in acest semestru a fost finalizata implementarea abordarii diferentiate intre clientii Large Corporate si Middle Corporate, cu echipe dedicate. Primele sase luni ale anului au insemnat, pe lânga acordare de credite (productia noua ridicându-se la 2,8 miliarde lei ) si tranzactii de cash management (rulajele clientilor au atins cifra de 72 miliarde lei, iar ponderea veniturilor non-risk in totalul veniturilor a crescut cu 5,4 puncte procentuale fata de primul semestru din 2016), urmatoarele noutati: implementarea sistemului de semnatura digitala in relatia cu clientii Large Corporate; posibilitatea reconcilierii automate a extraselor de cont prin BT Ultra ERP, respectiv extinderea – pentru o gama mai mare de clienti - a platformei de introducere electronica a facturilor pentru serviciul factoring. Totodata, BT si-a facut simita prezenta pe piata sindicalizarilor si a pietei de capital, participând la tranzactii de referinta.• Servicii si produse bancare prin internet banking si mobile banking: 900 de mii de clienti BT folosesc internet banking, iar peste 300 de mii de clienti, mobile banking.Alte informatii:• Banca Transilvania a contribuit in ultimii 5 ani cu taxe si alte contributii la bugetul de stat in nume propriu si pentru angajati sau clienti insumând peste 2,1 miliarde de lei, din care 165 milioane lei in primul semestru din 2017.• Banca Transilvania a contribuit in prima parte a acestui an cu 13,4 milioane de lei, la programe de educatie financiara si antreprenoriala, sport, cultura, respectiv cauze sociale.• Solvabilitatea bancii este de 18,35%, fara a include rezultatul primului semestru 2017.• Rata expunerilor neperformante BT (conform definitiei europene) este de 8,1%, iar gradul de acoperire cu provizioane totale a expunerilor neperformante este de 65%.