​Noile modificari ale Codului Muncii, explicate in punctele esentiale

Ce se intelege prin munca nedeclarata?

Care sunt obligatiile angajatorului?

Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

Angajatorul este obligat sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii si sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc.

Aceasta prevedere cu pastrarea unei copii a contractului la locul de munca genereaza in practica dificultati majore pentru unele categorii de angajatori, cum ar fi cei cu santiere in localitati diferite, agentii de munca temporara sau salariatii aflati in delegatie. O prima solutie ar fi intocmirea unui biblioraft cu toate persoanele aflate intr-un santier. O alta solutie ar fi ca fiecare salariat sa pastreze alaturi de documentele de identitate si o copie a contractului de munca, situatie aplicabila mai ales conducatorilor auto ce se deplaseaza in mai multe locatii sau persoanelor aflate in delegatie.



Ca solutie de compromis, intrucat legea nu stabileste ca aceasta copie sa fie in format hartie, ar fi pastrarea acestor documente in format electronic ce ar fi mai usor de accesat. Aici legiuitorul ar trebui sa vina cu o detaliere suplimentara a notiunii de "copie".

Publicata in urma cu doua zile, ​OUG nr. 53/2017 aduce noi obligatii privind respectarea legislatiei muncii, cea mai importanta modificare constand in faptul ca, anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor care se transmite inspectoratului teritorial de munca. Documentul reglementeaza notiunea de "munca nedeclarata", se introduc noi obligatii privind intocmirea, modificarea si inchiderea contractului de munca, se aduc majorari ale amenzilor aplicate pentru sanctiuni contraventionale si se permite inspectiei muncii suspendarea activitatii unui angajator aflat in culpa, iar ca masura pozitiva munca la negru nu mai este considerata infractiune.Prin munca nedeclarata se intelege:a) primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii;b) primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii;c) primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat;d) primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial.Din punctul de vedere al sanctionarii muncii nedeclarate,angajarea fara contract a unui numar mai mare de 5 persoane, insa s-au majorat semnificativ amenzile date pentru aceasta situatie. Pentru fiecare salariat aflat in situatia de munca nedeclarata, amenda este in suma de 20.000 lei, iar ca si sanctiune complementara inspectia muncii dispune suspendarea activitatii angajatorului pana la plata amenzii si eliminarea abaterii (inregistrarea contractului de munca).Retinem faptul ca aceleasi contraventii si sanctiuni se aplica si pentru intocmirea unor contracte de munca cu timp partial, iar in realitate salariatii lucreaza norma intreaga sau in afara timpului de lucru declarat. Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.