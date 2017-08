Guvernul dubleaza contributia institutiilor publice si ale tuturor firmelor cu peste 50 de salariati care nu angajeaza persoane cu handicap in cuantum de cel putin 4%

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private cu mai mult de 50 de salariati au obligatia sa incadreze in munca persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, potrivit OUG 60/2017, recent publicata de Guvern. Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu se supun noii Ordonante vor plati lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. Anterior aceasta obligatie a fost la nivelul de 50% din salariu minim brut garantat in plata.OUG nr. 60/2017 aduce modificari si completari Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.aduse de aceasta ordonanta sunt, aplicabile de la data de 01.09.2017 sunt:a) se dubleaza contributia operatorilor economici pentru neincadrarea persoanelor cu handicap,b) operatorii economici ce datoreaza contributia pentru neincadrarea persoanelor cu handicap trebuie sa achite direct bugetului de stat contributia, fara ca acestia sa aiba posibilitatea sa diminueze sumele datorate cu bunuri si servicii achizitionate de la unitati protejate.In acest context, reglementarile cu privire la obligatia angajatorilor de a incadra persoane cu handicap, luand in considerare noile modificari, se prezinta astfel:- Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private cu mai mult de 50 de salariati au obligatia sa incadreze in munca persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati;- Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap, in conditiile de mai sus, platesc lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap. Anterior aceasta obligatie a fost la nivelul de 50% din salariu minim brut garantat in plata.Aceasta contributie se achita lunar la bugetul de stat, pana pe data de 25 a lunii urmatoare, indiferent de perioada fiscala avuta de angajator. Sumele se declara prin declaratia la bugetul de stat formular 100, depusa tot pana la aceasta data. In mod normal, ar trebui modificat usor formularul astfel incat sa se elimine rubricatia privind deducerea din aceasta taxa a achizitiilor de la unitati protejate.Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, adultul cu handicap beneficiaza, in conditiile legii de urmatoarele prestatii sociale:a) indemnizatie lunara, indiferent de venituri:(i) 65% din indicatorul social de referinta, pentru adultul cu handicap grav;(ii) 50% din indicatorul social de referinta, pentru adultul cu handicap accentuat;b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:(i) 25% din indicatorul social de referinta, pentru adultul cu handicap grav;(ii) 20% din indicatorul social de referinta, pentru adultul cu handicap accentuat;(iii) 10% din indicatorul social de referinta, pentru adultul cu handicap mediu.Parintele, tutorele sau persoana care se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului cu handicap in baza unei masuri de protectie speciala, stabilita in conditiile legii, beneficiaza de prestatii sociale, pe perioada in care il are in ingrijire, supraveghere si intretinere, astfel:a) 50% din indicatorul social de referinta, in cazul copilului cu handicap grav;b) 30% din indicatorul social de referinta, in cazul copilului cu handicap accentuat;c) 10% din indicatorul social de referinta, in cazul copilului cu handicap mediu.Cu data de 01.07.2018 aceste procente se majoreaza in cotele prevazute tot de aceasta ordonanta. Material frealizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta.