Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei: Noul sistem privind plata defalcata a TVA va genera dificultati majore de flux de numerar/  Masura reprezinta o ingerinta asupra dreptului de proprietate al firmelor

"Noul sistem privind plata defalcata a TVA, in primul rand va genera dificultati majore de flux de numerar, cu consecinta necesitatii atragerii unor noi surse de finantare, sau in cazuri nefericite, chiar cu intrarea in insolventa a agentilor economici onesti", se arata intr-un comunicat transmis joi de Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, organizatie care reuneste cei mai mari investitori romani si straini. In plus,precizeaza comunicatul, odata cu aplicarea sistemului se intentioneaza aplicarea unor sanctiuni considerabile (amenzi in valoare de 10% - 50% din valoarea TVA nevirata in contul furnizorului / prestatorului), chiar si in situatia unor plati facute din greseala in alte conturi decat conturile dedicate de TVA.Mediul de afaceri din Romania isi exprima dezacordul cu privire la consecintele implementarii noului sistem privind plata defalcata a TVA, prin care se intentioneaza utilizarea unui cont bancar dedicat incasarilor si platilor de TVA. In opinia mediului de afaceri, implementarea unui astfel de sistem peste noapte, fara timp de pregatire si in lipsa unei analize de impact, va avea efecte majore la nivelul companiilor ce activeaza in Romania si isi platesc corect impozitele. Membrii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei considera ca stabilitatea si transparenta cadrului fiscal sunt cruciale in vederea unei dezvoltari economice predictibile si sustenabile a Romaniei si sustin lupta pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale proportional cu costurile administrative ce revin contribuabililor onesti.Conform proiectului de ordonanta, sistemul privind plata defalcata a TVA se va aplica optional incepand cu 1 septembrie 2017, urmand a fi obligatoriu incepand cu 1 octombrie 2017.Cu toate ca in nota de fundamentare a proiectului de ordonanta noul mecanism este prezentat ca o masura de combatere a evaziunii fiscale, plata cu intarziere sau neplata la bugetul de stat a TVA declarata de un contribuabil nu constituie evaziune fiscala, conform legii. Mai mult, pentru combaterea situatiilor privind neachitarea sumelor de TVA la termen sunt deja aplicate masuri penalizatoare prin Codul de procedura fiscala, precum impunerea dobanzilor si penalitatilor de intarziere sau masuri asiguratorii. Ca atare, evaziunea fiscala din domeniile cu risc fiscal ridicat de nedeclarare a veniturilor nu va fi combatuta de noul sistem de plata defalcata a TVA., dorim sa semnalam faptul ca o astfel de masura prin care sunt indisponibilizate sumele de TVA, prin limitarea scopului pentru care pot fi folosite si deci a dreptului de dispozitie asupra acestora, reprezinta o ingerinta asupra dreptului de proprietate al firmelor, ceea ce ridica probleme de constitutionalitate a acestor masuri.implementarea unui asemenea sistem in forma propusa atrage anumite consecinte si obligatii din prisma dreptului comunitar.Astfel, pe de o parte, impunerea in sarcina contribuabililor nerezidenti inregistrati in scopuri de TVA in Romania a unei obligatii de a deschide un cont bancar in Romania si indisponibilizarea unor sume de bani in aceste conturi duce la o incalcare a liberei circulatii a capitalului intre state membre ale Uniunii Europene, iar pe de alta parte, limitarea scopului in care pot fi utilizate sumele de TVA colectata si implicit a dreptului de dispozitie asupra acestora, poate atrage necesitatea obtinerii unei aprobari din partea Comisiei Europene. Mai mult decat atat, o asemenea masura nu a fost implementata in niciun alt stat membru al Uniunii Europene, sisteme similare fiind propuse sau implementate doar optional sau doar pentru anumite sectoare specifice din economie unde riscul evaziunii fiscale este ridicat, fapt ce este documentat prin studii concludente (e.g. in Italia se aplica un sistem similar pentru sectorul public).contrar celor mentionate in proiectul de ordonanta, acest sistem nu vine in ajutorul contribuabililor onesti, ci dimpotriva, le creeaza costuri, obligatii si sarcini suplimentare legate de adaptarea sistemelor IT si a programelor de contabilitate, actualizarea bazelor de date, modificarea procedurilor interne de lucru, dezvoltarea de noi sisteme de plata si monitorizarea platilor si transferurile, comisioane bancare suplimentare generate de dublarea tranzactiilor, costuri de personal suplimentare.Anticipam ca masura va cauza blocaje operationale majore in activitatea tuturor partilor implicate ¬ companii, care in faza initiala vor trebui sa efectueze toate demersurile necesare implementarii noului sistem, unitati ale trezoreriei statului, care vor fi asaltate de un numar foarte mare de cereri privind conturile de TVA, precum si ANAF care va trebui sa aprobe toate solicitarile de transfer din contul de TVA in contul curent.Avand in vedere aspectele prezentate,, fara existenta unui efect real asupra evaziunii fiscale rezultate din nedeclararea veniturilor in domenii cunoscute a avea risc fiscal ridicat, dar cu costuri semnificative pentru contribuabilii onesti. CDR considera necesara consultarea in prealabil a Comisiei Europene, precum si intocmirea unui studiu care sa evidentieze impactul asupra evaziunii fiscale si costurile pentru mediul de afaceri. Implementarea cu caracter obligatoriu a sistemului la nivelul tuturor contribuabililor intr-un termen extrem de redus - mai putin de o luna - va conduce la consecinte extrem de grave pentru economia Romaniei. In vederea combaterii evaziunii ar trebui dezvoltate si implementate de urgenta masuri care si-au dovedit eficienta in alte state membre UE precum Dosarul Standard de Audit pentru taxe, obligativitatea utilizarii unui software certificat pentru facturare, mentinerea unei baze de date pentru monitorizarea centralizata a TVA.O masura alternativa ar fi implementarea acestui sistem ca proiect pilot numai in anumite sectoare de activitate (conform modelului Italiei) care implica un grad ridicat de evaziune fiscala sau neconformare in ceea ce priveste plata la timp a TVA la bugetul de stat, cu posibilitatea extinderii in cazul in care se dovedeste eficienta sistemului.