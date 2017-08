Scumpirile biletelor de avion, ale citricilor si fructelor au dus inflatia la 1.4% in iulie

Preturile de consum in luna iulie 2017 comparativ cu luna iulie 2016 au crescut cu 1,4%, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (august 2016 - iulie 2017) fata de precedentele 12 luni (august 2015 - iulie 2016), calculata pe baza IPC, este 0,1%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 0,3%. Dealtfel, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 1,6% la 1,9%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an, de la 3,1% la 3,2% pentru finalul anului 2018, si a estimat un nivel de 3,5% pentru iunie 2019, conform anuntului facut de guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, in cadrul prezentarii raportului trimestrial privind inflatia."Presiunile acumulate pe plan intern incep sa transpara la nivelul preturilor de productie, odata cu disiparea influentei dezinflationiste a mediului extern. Avem costuri salariale care se duc in sus. Avem o majorare o preturilor de productie", a spus Isarescu. Majorarile de pret din sectorul energiei inverseaza traiectoria descendenta a dinamicii anuale a preturilor administrate, potrivit guvernatorului. "Se observa cresteri importante ale preturilor din energie. Ultima luna din raport este iunie, nu a fost surprinsa cresterea din iulie", a afirmat Isarescu. Totodata, miscarea cursului de schimb leu-euro a fost decorelata de evolutiile din regiune, pe fondul tensiunilor politice si sociale din acest an, a avertizat guvernatorul.