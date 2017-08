INS: Productia industriala a crescut in luna iunie 2017cu 8.9%  fata de iunie 2016. Pe primele 6 luni, cresterea a fost de 8%/ Pentru perioada urmatoare ne asteptam la decelerarea industriei (economist sef BT)

In luna iunie 2017, productia industriala (serie bruta) a scazut fata de luna precedenta cu 4,9%, din cauza scaderilor inregistrate in industria prelucratoare (-5,4%) si in industria extractiva (-3,7%). Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat a crescut cu 1,5%.

Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala (serie bruta) a crescut cu 8,9%, sustinuta de cresterile industriei extractive (+12,4%) si industriei prelucratoare (+9,5%). Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat a scazut cu 0,5%.

In semestrul I 2017, comparativ cu semestrul I 2016, productia industriala (serie bruta) a fost mai mare cu 8,0%, datorita cresterii industriei prelucratoare (+8,7%), industriei extractive (+2,9%) si productiei si furnizarii de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat (+2,6%).

Fata de luna corespunzatoare din anul precedent, productia industriala a crescut in iumie 2017 cu 8,9% ca serie bruta si cu 11,1% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a anuntat joi Institutul National de Statistica. In semestrul I 2017, comparativ cu semestrul I 2016, productia industriala a fost mai mare cu 8,0% ca serie bruta, respectiv cu 8,9%, ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate. "Comenzile noi in industria prelucratoare au decelerat la 2.6% an/an in iunie (cea mai slaba evolutie din ultimele 11 luni). Se observa divergenta dintre declinul comenzilor de bunuri de capital cu 1.3% an/an (care exprima premise nefavorabile pentru investitii) si majorarea comenzilor de bunuri de folosinta indelungata cu 16.6% an/an (care confirma climatul pozitiv din sfera consumului privat)", arata economistul sef al BT, Andrei Radulescu, intr-un raport financiar publicat vineri.In semestrul I comenzile noi in industria prelucratoare au consemnat un avans de 11.3% an/an, componentele bunuri de capital si bunuri de folosinta indelungata urcand cu 9.6% an/an, respectiv 18.5% an/an. Pentru perioada urmatoare ne asteptam la decelerarea industriei, pe fondul deteriorarii competitivitatii internationale si acumularii de riscuri, cu impact negativ pentru climatul investitional", mai spune Andrei Radulescu, intr-un raport financiar publicat vineri.