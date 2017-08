Reprezentanti ai investitorilor romani si straini au mijlocit demararea unui dialog intre autoritatile fiscale si sistemul bancar

In urma cu cateva zile, reprezentantii MFP si cei ai Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) - organizatie care reuneste cei mai importanti investitori locali si straini in economie- au avut o intrevedere in cadrul careia au fost abordate aspecte privind buna functionare a sistemului bancar romanesc", se arata intr-un comunicat al CDR. Participantii au convenit infiintarea unui grup de lucru care sa adanceasca discutiile aparute in spatiul public in ultima perioada, intr-o forma mai organizata, urmand ca la discutiile urmatoare sa fie invitati si reprezentanti ai BNR.Pana acum, dialoguri intre MFP si banci nu au existat in mod direct. Au existat intalniri intre reprezentanti ai sistemului bancar cu BNR sau EBA (Autoritatea Bancara Europeana) sau cu auditorii bancari, dar se simtea nevoia unui dialog si cu MFP pe teme ce tin de aspecte specifice ale bankingului, aspecte care sa fie discutate si analizate impreuna cu finantistii. Comunicatul CDR mai arata ca participantii la discutii "au convenit infiintarea unui grup de lucru care sa analizeze in mod constructiv, intre altele, provocarile si oportunitatile actuale ale sectorului bancar, cele mai bune practici si politici europene in materie, precum si corelarea, in mod sustenabil si coerent, a politicii fiscale cu cea de supraveghere prudentiala, in vederea asigurarii stabilitatii si predictibilitatii pentru atragerea capitalurilor financiare necesare dezvoltarii Romaniei".Atat Ministerul Finantelor Publice cat si reprezentantii CDR si cei ai sectorului bancar au considerat benefica si oportuna adresarea catre Banca Nationala a Romaniei si catre reprezentantii societatilor de audit a invitatiei de a participa la sesiunile de lucru, contributiile acestor entitati fiind esentiale pentru identificarea unor solutii viabile, validate de toti participantii la piata.