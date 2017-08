Acuzatiile vehiculate in ultima perioada asupra sectorului bancar pot afecta increderea in sistemul bancar pe de o parte, insa si increderea bancilor in climatul general de afaceri (reprezentanti ARB si CPBR)

Pierderile financiare raportate de institutiile de credit din Romania se datoreaza crizei financiare globale. Mai mult, amintim faptul ca aceste pierderi raportate au avut drept consecinta necesitatea suplimentarii capitalului social, acestea reprezentand sume deloc neglijabile care au intrat in Romania.



Pierderile bancilor au fost suportate exclusiv de catre actionarii acestora, iar aportul de capital la nivelul sistemului bancar a fost de 3,5 miliarde de euro in perioada 2008-2016.



Reiteram ca sectorul bancar din Romania a traversat criza financiara globala fara ca un singur leu sa fie cheltuit de catre Statul Roman, cum a fost cazul in alte 23 de tari membre ale Uniunii Europene (lista statelor care au contribuit este: Austria, Lituania, Belgia, Luxemburg, Bulgaria, Cipru, Croatia, Portugalia, Danemarca, Regatul Unit, Finlanda, Franta , Cehia, Germania, Slovenia, Grecia, Spania, Irlanda, Suedia, Italia, Tarile de Jos , Letonia, Ungaria. Numai 5 tari din UE nu au contribuit cu bani de la bugetul de stat la salvarea bancilor: Polonia, Estonia, Romania, Slovacia si Malta).

La solicitarea autoritatilor, bancile europene relevante reprezentate si in tara noastra si-au pastrat expunerea pe Romania prin binecunoscutul "acord de la Viena", sprijinind Statul Roman inclusiv prin finantarea datoriei publice intr-o perioada in care finantarea din piata externa se blocase.

Asa cum am mentionat deja, dincolo de efectele crizei, profiturile reduse ale sectorului bancar au avut drept cauza si eforturile pentru reducerea riscului de credit prin acoperirea creditelor neperformante cu provizioane, de reducere a dobanzilor, insa si de schimbare a modului de calcul prin conversia la standardele internationale de raportare financiara (IFRS) incepand cu anul 2012. Masurile au avut la baza reglementarile Bancii Nationale a Romaniei si ale Autoritatii Bancare Europene privind derularea activitatii bancare si standardele internationale de raportare financiara.

Asociatia Romana a Bancilor si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania reitereaza angajamentul institutiilor de credit de a-si asuma un rol activ in promovarea unui dialog deschis si constructiv cu autoritatile si vor solicita, in continuare, organizarea unor sesiuni de lucru cu Ministerul Finantelor Publice si ANAF pentru a prezenta pozitia si argumentele comunitatii bancare si a intelege prioritatile si provocarile acestora.

Bancile au fost si raman deschise sa se angajeze in discutii constructive si edificatoare la nivel de continut cu autoritatile competente, individual sau prin organizatiile de reprezentare ale sectorului bancar, se arata intr-un comunicat comun al Asociatiei Romane a Bancilor si al Consiliului Patronatelor Bancare din Romania, reprezentantii celor doua organizatii fiind ingrijorati de faptul ca acuzatiile vehiculate in ultima perioada asupra sectorului bancar in general pot afecta increderea in sistemul bancar pe de o parte, insa si increderea bancilor in climatul general de afaceri a carui predictibilitate este afectata. "ARB si CPBR resping generalizarea acestor acuzatii, considerand ca in situatia in care autoritatile au identificat sau vor identifica orice fel de abateri la unele institutii de credit, acestea trebuie clarificate si solutionate individual, nu prin anatemizarea intregului sector bancar", se mai arata in comunicat.Ce mai noteaza autorii comunicatului:(ARB) concentreaza intreaga piata bancara din Romania formata din 36 de institutii de credit active ca persoane juridice romane si straine in sectorul financiar. Prioritatile industriei bancare vizeaza mentinerea rolului sistemului bancar de principal finantator al economiei Romaniei cu asigurarea stabilitatii si credibilitatii sectorului bancar. ARB este membra a Federatiei Bancare Europene din anul 1991 (cu drepturi depline din 2007), a Consiliului European al Platilor, a Federatiei Ipotecare Europene, a Institutului Bancar European si in 26 de organisme nationale lucrative privind dezvoltarea si perfectionarea cadrului economic. Pentru aceasta, comunitatea bancara pune la dispozitie peste 800 de specialisti care participa la cele 23 de comisii tehnice.(CPBR) este organizatia patronala a sectorului bancar, fiind afiliata la Confederatia Patronala Concordia. Cele cinci banci care compun CPBR in prezent si care sunt si membre ale ARB, detin peste o treime din totalul activelor bancare din sistem, angajatii acestora reprezentand circa 30% din totalul salariatilor din sectorul bancar. Bancile membre CPBR sunt: Banca Comerciala Romana, Bancpost, ING Bank, Raiffeisen Bank si UniCredit Bank.Citeste sisau