Minuta sedintei CA al BNR. Zece constatari care ar pune orice Guvern pe ganduri

La nivelul inflatiei de baza transpar tot mai evident presiuni inflationiste ale factorilor fundamentali, in particular cele decurgand din pozitia ciclica a economiei si din costurile unitare cu forta de munca.

Exportul net si-a redus substantial contributia pozitiva la variatia PIB.Deficitul de cont curent a continuat sa se adanceasca, o situatie singulara in regiune (dar care nu este inca amenintatoare).

Cele mai recente date statistice sugereaza o usoara decelerare a cresterii economice in trimestrul II. Aceleasi date indica consumul privat drept motor al cresterii economice robuste din trimestrul II 2017, dar si un aport probabil negativ al formarii brute de capital fix (investitiile-n.red) dat fiind noul recul suferit de volumul constructiilor. Contributia exportului net la dinamica PIB ar putea redeveni negativa in trimestrul II 2017.



Efectivul salariatilor din economie a continuat avansul in intervalul aprilie-mai, dar intr-un ritm usor incetinit, iar rata somajului BIM a revenit in iunie la minimul istoric, de 5,3%, dupa cresterea marginala din luna anterioara. S-a considerat ca aceste evolutii, in asociere cu perspectiva general pozitiva a angajarilor pe termen scurt, dar si cu dificultati sporite in atragerea de personal calificat, relevate de sondajele de specialitate, prefigureaza sporirea in continuare a gradului de incordare a pietei muncii. In acest context, s-a semnalat nivelul de doua cifre la care s-a mentinut in primele doua luni ale trimestrului II dinamica anuala a castigului salarial mediu brut, dar si ritmul anual de crestere a costurilor salariale unitare din industrie pe segmentul bunurilor de consum, pe ansamblul sectorului acesta consemnand totusi o scadere moderata.

Balanta riscurilor este relativ echilibrata, exceptand energia electrica. Riscuri in sens ascendent decurg si din potentiala configuratie viitoare a sistemului de taxe si impozite indirecte, data fiind anuntata introducere a unei taxe suplimentare pe produsele al caror consum are un impact negativ asupra sanatatii populatiei.

Cresterea economica este asteptata sa consemneze in 2017 o noua accelerare semnificativa si sa se tempereze in 2018, in conditiile mentinerii dinamicii ei deasupra ritmului PIB potential. S-a remarcat ca perspectiva are ca principala ipoteza relativa accentuare a caracterului pro-ciclic al politicii fiscale si al celei de venituri.

Consumul gospodariilor populatiei va ramane probabil cvasi-unicul determinant al cresterii economice in intervalul 2017-2018, in timp ce aportul formarii brute de capital fix se asteapta sa fie chiar mai modest decat se previziona anterior. Unii membri ai Consiliului si-au exprimat preocuparea legata de acest tipar de crestere, date fiind implicatiile lui adverse asupra PIB potential. S-a aratat ca o dinamizare a investitiilor este conditionata de absorbtia fondurilor europene, realizarea investitiilor publice si de situatia profiturilor companiilor, afectata inclusiv de costurile cu salariile si materiile prime; importante sunt, de asemenea, predictibilitatea cadrului legislativ, calitatea infrastructurii si disponibilitatea fortei de munca calificate, subliniindu-se nevoia unor profunde reforme structurale in aceste domenii.

Membrii Consiliului au convenit insa ca perspectiva conduitei politicii fiscale si a celei de venituri este greu de anticipat in actualul context, date fiind incertitudinile ridicate privind maniera concreta de implementare a legii salarizarii unitare, precum si setul de masuri care probabil o va insoti, de natura a-i atenua efectele expansioniste; lor li se alatura incertitudinile privind masurile fiscale corective ce ar putea fi adoptate in contextul preconizatei rectificari bugetare, importante inclusiv din perspectiva efectelor potential exercitate asupra comportamentului investitional si al celui de consum, acestea necesitand, prin urmare, o monitorizare atenta.



De asemenea, a fost punctata posibila prelungire, cel putin in viitorul apropiat, a ritmului mult sub asteptari al absorbtiei fondurilor europene structurale si de investitii aferente cadrului financiar 2014-2020.



Atitudinea altor banci centrale din regiune a fost de asemenea examinata, inclusiv din perspectiva eventualului semnal dat de BCE in urmatoarea sedinta de politica monetara. In acest context, s-a subliniat de catre mai multi membri ai Consiliului necesitatea unui mix echilibrat de politici macroeconomice in vederea protejarii stabilitatii macroeconomice, reiterandu-se ca politica monetara nu poate contrabalansa pro-ciclicitatea accentuata a altor politici economice fara a genera efecte adverse.



"Rata anuala a inflatiei continua sa fie una dintre cele mai mici din Europa, dar s-a remarcat ca in absenta tuturor modificarilor de impozite indirecte, accize si taxe nefiscale aceasta ar fi urcat in iunie la 1,9% - nivel aflat in interiorul intervalului de variatie al tintei stationare", se arata in minuta discutiilor sedintei Consiliului de Administratie al BNR, publicata vineri. Membrii Consiliului au remarcat ca rata anuala a inflatiei CORE2 ajustat a depasit si mai consistent nivelul prognozat, in timp ce prognoza pe termen mediu anticipa o cvasi-stagnare a acesteia in jurul nivelului de 1,04% atins in martie.Iata cele 10 constatari care ar trebui sa-i faca atenti pe membrii Guvernului:Membri ai Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei prezenti la sedinta: Mugur Isarescu, presedinte al Consiliului de administratie si guvernator al Bancii Nationale a Romaniei; Florin Georgescu, vicepresedinte al Consiliului de administratie si prim-viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei; Eugen Nicolaescu, membru al Consiliului de administratie si viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei; Liviu Voinea, membru al Consiliului de administratie si viceguvernator al Bancii Nationale a Romaniei; Marin Dinu, membru al Consiliului de administratie; Daniel Daianu, membru al Consiliului de administratie; Gheorghe Gherghina, membru al Consiliului de administratie; Agnes Nagy, membru al Consiliului de administratie; Virgiliu-Jorj Stoenescu, membru al Consiliului de administratie.