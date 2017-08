Bancile au ajuns intr-un nou impas public de imagine. Sunt de vina numai guvernantii? Nu, greselile le mai si apartin...

„Respingeri cel puţin curioase ale persoanelor recomandate din interios. Dimensiunea redusă a ofertei de salariaţi pentru provincie. Mai buna informare privind posturile vacante din banca. Lentoarea cu care se aplica măsurile pozitive. Formular prea putin personalizat folosit pentru recrutarea online. Transmiterea cu întârziere a documentelor necesare celor care se muta din provincie in Centrala. Unele cursuri de perfecţionare sunt disponibile doar pentru grupurile din Bucureşti. Acordarea nivelului de salarizare cu piaţa salariilor unităţilor similare din zonă (pentru a evita fluctuaţiile de personal)

Ar fi bine dacă s-ar putea oferi un istoric al creşterilor salariale pe fiecare angajat, măcar pe ultimii doi ani. Decizia de revizuire salarială trebuie să se bazeze pe criterii unitare de eficienţă şi performanţă comercială. Continuare atragerii de studenţi şi oferirea de burse

Efectuarea unui test psihologic anual pentru tot personalul. O evaluare strictă a fiecărui angajat în conformitate cu fişa postului şi realizările personale pentru a şti măcar o dată pe an cu ce-şi poate îmbunătăţi activitatea .Flexibilizarea contractului CM pentru a putea renunţa mai uşor la oamenii care nu fac nimic”

Criza a saracit o buna parte din clientii bancilor. Bancile stiu acest lucru si au incercat sa limiteze pe cat posibil nemultumirile, lucru absolut normal pentru orice companie. Daca sunteti intampinat intr-o banca cu zambetul pe buze si indiferent ce ati reclama, vi se spune ca se rezolva, sa stiti ca nu functionarul bancar e neaparat amabil, ci si-a asumat cateva ppt-uri venite de la Centrala.(Detalii, aici)

Nu e suficient sa scapi de neperformante si sa vinzi credite. Incepeti prin a va imbunatati calitatea personalului! (O analiza interna a unei banci, detalii aici!)

Fraudele recente pun la indoiala mecanismele antifrauda din banci.Cum arata insa un asemenea manual? (Detalii)

Intotdeauna cand doi se cearta, amandoi isi au partea de vina. Relatia bancilor cu clientii nu constituie, din acest punct de vedere, o exceptie. Foarte pe scurt, bancile au facut propriile greseli, iar cel care le speculeaza e Statul, nu clientii. Din pacate, graba in care au facut angajari in perioada de boom, reticenta cu care s-au restructurat in perioada de criza dar si maruntele orgolii interne au dus la actuala stare de lucruri. Nemultumiri au nu doar clientii ci si angajatii bancilor. Potrivit unui survey intern, comandat de conducerea unei banci din top 10 la o companie de profil din Bucuresti, cele mai mari nemultumiri ale bancherilor sunt legate de birocratia interna, lipsa de training, evaluarea corecta a angajatilor, dar vizeaza si nemultumirile salariale.Mai mult, angajatii bancii in cauza solicita „efectuarea unui test psihologic anual pentru tot personalul”, mirati probabil de anumite decizii care se iau acolo. In plus, ei mai cer si „flexibilizarea” contractului de munca, astfel incat cei mai lenesi din banca sa poate fi dati afara mai usor. Iata lista nemultumirilor, luata cu copy/paste din raportul amintit.:





Citeste si Topul motivelor pentru care angajatii bancilor sunt respinsi de concurenta

sau

Scrisoarea unui ex-angajat din banca.:”Am peste 20 de ani in banci. Daca m-as mai naste odata niciodata, nu voi mai face prostia asta. Iti inoculeaza cultul banului”

Ca sa nu mai spun de



Contractele de munca din banci.







sau

listele negre cu clientii bancari.