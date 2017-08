Bancile prognozeaza ​pentru trimestrul urmator o usoara inasprire a standardelor de creditare pentru creditele ipotecare si una moderata pentru cele de consum (sondaj BNR)

documente Sondaj_creditare_2017aug (12 Aug 2017) PDF, 376KB

Bancile au inasprit in al doilea trimestru al anului standardele de creditare atat pentru creditele ipotecare cat si pentru cele de consum acordate populatiei, mentinand neschimbate conditiile de acordre a imprumuturilor catre companii, se arata in Sondajul periodic pe care Banca Centrala il face cu privire la conditiile in care se dau credite. Pentru trimestrul urmator, bancile prognozeaza o inasprire marginala a standardelor de creditare pentru creditele ipotecare si, respectiv, moderata pentru cele de consum. In cazul companiilor nefinanciare, prognozele bancilor arata o mentinere constanta a standardelor de creditare."În T2/2017, cererea de credite s-a majorat marginal în cazul creditelor destinate achiziției de locuințe și terenuri acordate populației, în timp ce în cazul împrumuturilor de consum aceasta s-a redus marginal. Companiile nefinanciare au apelat într-o maimare măsură la finanțare prin intermediul creditului bancar, conducând la un avans semnificativ al cererii. În acest context, se constată necesitatea unei orientări mai ample a instituțiilor de credit către sectorul firmelor, acesta fiind al optulea trimestru consecutiv de creștere a cererii pe acest segment. Pentru T3/2017, instituțiile de credit anticipează creșterea marginală a cererii în cazul creditelor de consum destinate populației și menținerea constantă a acesteia în cazul împrumuturilor ipotecare.Așteptările băncilor pentru următoarele 3 luni sunt ca cererea venită din partea firmelor să continue să crească semnificativ", se mai arata in sondaj.Citeste alaturat rezultatul integral al Sondajului BNR.