Asteptarile analistilor financiar-bancari: inflatie anuala la finalul anului de 2,13%, mentinerea dobanzii-cheie de catre BNR si cresterea ROBOR la 1.60% anul viitor

"Majoritatea companiilor inregistreaza cheltuieli in crestere, in special cele privind costurile salariale. Conform ultimelor date publicate de INS, castigul salarial mediu nominal net a fost de 2.380 RON in luna Iunie a anului curent, in crestere cu 14,5% fata de aceeasi luna a anului anterior. Oferta de munca limitata, cauzata de sporul natural negativ si exodul de forta de munca, face ca piata muncii sa devina din ce in ce mai tensionata. Anuntul recent privind majorarea semnificativa a accizei la combustibil, care va intra in vigoare in luna Septembrie, va determina o crestere generalizata a costurilor de productie si serviciilor prestate. Pe de alta parte, consumul avanseaza si ramane pricipalul motor al cresterii economice. Cifra de afaceri in comertul cu amanuntul a crescut in luna iunie a anului curent cu 6,5% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior (serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si sezonalitate), iar stocul creditelor de consum denominate in moneda locala a crescut cu 10% in aceeasi perioada, cea mai accelerata crestere din ultimii cinci ani. Cresterea economica peste potential alimentata de factorii amintiti anterior genereaza presiuni inflationiste in crestere pentru finalul anului curent si anul urmator, cand vom pierde si efectul de baza al ultimei reduceri TVA. Aceasta creeaza premizele pentru o politica monetara restrictiva din partea BNR in perioada urmatoare, inclusiv majorarea dobanzii de politica monetara incepand cu primul trimestru al anului urmator" , explica Iancu Guda, Presedinte AAFBR

"Majorarile de taxe indirecte precum si politica bugetara axata pe impulsionarea consumului vor conduce la o majorare a ratei inflatiei atat in 2017 cat si in anul urmator. Prin urmare este asteptata o intarire a politicii monetare, probabil incepand cu finalul anului curent.Conform rezultatelor sondajului, atat pentru 2017, cat mai ales pentru 2018, dobanzile nominale anticipate sunt net inferioare ratei anticipate a inflatiei ceea ce conduce la anticipatii de dobanzi real negative pana cel putin la finalul anului urmator. Aceste rate real negative ale dobanzii pot genera un impact negativ asupra economisirii in moneda locala si asupra atractivitatii activelor denominate in moneda locala", e de parere si Adrian Codirlasu, Vicepresedinte AAFBR

Impactul propunerilor sau modificarilor deja aplicate de natura fiscala a fost estimat de catre AAFBR (Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania) in urma unui sondaj in randul membrilor proprii. Intrebarile adresate au vizat asteptarile privind evolutia inflatiei, dobanzii de politica monetara si ratei ROBOR (1 luna) pentru anul curent si anul urmator. Absolut toti analistii care au raspuns sondajului au indicat o majorare a asteptarilor inflationiste pentru finalul anului curent si urmator. Astfel, raspunsurile oferite plaseaza inflatia anuala la finalul anului curent la 2,13%, respectiv 3,3% anul urmator, marginal peste ultimele proiectii ale BNR, respectiv 1,9% pentru finalul anului curent si 3,2% pentru finalul anului 2018 (acestea din urma nu includ impactul majorarii accizei pe combustibil care va intra in vigoare incepand cu luna Septembrie 2017).In acest context, majoritatea analistilor se asteapta ca dobanda de politica monetara sa fie mentinuta la nivelul actual, respectiv 1,75%, pana la finalul anului curent, doar 15% dintre respondenti indicand o posibila crestere la 2% pana la finalul anului curent. Nivelul mediu al dobanzii de politica monetara pentru finalul anului 2018 este de 2,25%, in conditiile in care toti analistii au indicat o majorare a acesteia pe parcursul anului urmator. Implicit, estimarile analistilor privind nivelul dobanzii ROBOR cu maturitate de o luna este de crestere fata de nivelul actual (0,66% in iulie, respectiv 0,69% in august) pana la 1,08% la finalul anului curent si 1,60% la finalul anului urmator.Cateva declaratii din partea membrilor AAFBRReamintim ca datele Institutului National de Statistica (INS) indica faptul ca preturile de consum au urcat cu 0.32% luna/luna in iulie, ca urmare a majorarii preturilor la energie (10.5% din cos) cu un ritm lunar de 3.78%, conform INS. In dinamica an/an inflatia a accelerat de la 0.85% in iunie la 1.42% in iulie,. "In scenariul macroeconomic central ne asteptam ca accelerarea inflatiei (cu perspectiva reintrarii in intervalul tinta in T3), evolutiaconsumului la un ritm peste potential si acumularea de riscuri la adresa stabilitatii financiare pe termen mediu sa determine banca centrala sa demareze ciclul monetar post-criza in 2017. De altfel, conform stenogramei sedintei din august BNR estepregatita sa reactioneze, in contextul caracterului nesustenabil al modelului de crestere economica si riscurilor asociate politicilor fiscal-bugetare si de venituri pro-ciclice. Pe piata monetara ratele de dobanda au crescut pe scadentele foarte scurte, dat fiind ca accelerarea inflatiei a contribuit la cresterea probabilitatii ca banca centrala sa demareze ciclul monetar post-criza pe termen scurt: overnight la 0.28%/0.60%. De asemenea, cresteri ale ratelor de dobanda s-au consemnat si pe piata titlurilor de stat, mai pronuntate pe scadentele lungi: la 10 ani cu trei puncte baza la 3.905% (cel mai ridicat nivel din ultimele cinci saptamani)", se arata intr-un raport publicat luni de Banca Transilvania.Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR), infiintata in anul 2008, reuneste peste 90 de membri activi, analisti si manageri din diverse ramuri ale spectrului financiar: macroeconomie, strategie, sector bancar, analiza financiara, investitii, asigurari, piata de capital, comunicare financiara si relatii cu investitorii etc. AAFBR este membra a EFFAS (The European Federation of Financial Analysts Societies), o federatie ce cuprinde 25 de societati nationale din domeniul investitiilor din Europa si a ACCIA (Association of Certified International Investment Analysts), o organizatie de tip umbrela infiintata in anul 2000 pentru asociatiile nationale si regionale de profesionisti in domeniul investitiilor.