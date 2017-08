Daca pragul leu/euro de 4.572-4.578 cedeaza, am putea vedea in a doua jumatate a anului cursul urcand peste 4.6 (analiza)

documente buletin_trezorerie (14 Aug 2017) PDF, 1MB

"Saptamana trecuta identificam o rezistenta minora noua la 4.572 si spuneam ca acesta este nivelul peste care cursul ar trebui sa treaca decisiv daca e sa vorbim de reluarea tendintei de depreciere a leului. La finele saptamanii trecute am vazut cursul fortand rezistenta, dar fara sa se duca decisiv dincolo de ea, iar rezultatul e ca avem acum o zona minora conturata intre 4.572 si 4.578 ,cu aceleasi implicatii pentru evolutia leului in raport cu moneda unica: daca 4.572-4.578 cedeaza si cursul iese din parametrii triunghiului descendent, atunci sunt sanse mari ca in a doua jumatate a anului sa vedem EUR/RON urcand peste 4.6. De cealalta parte, suportul cheie ramane la pragul 4.55 si e bine de retinut ca abia sub acesta am reveni intr-un teritoriu favorabil monedei nationale", se arata intr-o analiza pe curs a Bancii TransilvaniaCiteste alaturat analiza integrala