INS: Economia a crescut cu 5.8% in prima jumatate a anului

Comertul cu amanuntul a crescut in prima jumatate a anului cu 7,8% datorita cresterii comertului cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate (+10,9%), vanzarilor de produse nealimentare (+10,1%) si vanzarilor de produse alimentare, bauturi si tutun (+3,5%). Indicatorul barometru pentru consumul privat (principala componenta a PIB) ar putea decelera pe termen mediu si sa asistam la dinamici anuale de 5% in 2017, 4.4% in 2018, respectiv 4.5% in 2019



Comenzile noi din industria prelucratoare au urcat in primele 6 luni ale lui 2017 cu 11.3%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de folosinta indelungata (+18,5%), industria bunurilor intermediare (+15,5%), industria bunurilor de capital (+9,6%) si industria bunurilor de uz curent (+4,8%).

In prima jumatate a anului, afacerile din comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, a crescut cu 13,5%, datorita cresterilor inregistrate la comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor (+36,7%), intretinerea si repararea autovehiculelor (+28,6%), comertul cu autovehicule (+12,1%) si la comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule (+9,8%).

Cifra de afaceri din industrie a crescut in prima jumatate de an cu 10,4% datorita cresterii industriei prelucratoare (+10,4%) si industriei extractive (+9,5%).Pe marile grupe industriale, cresteri s-au inregistrat in sectoarele: industria bunurilor de capital (+15,6%), industria energetica (+12,6%), industria bunurilor intermediare (+8,4%), industria bunurilor de folosinta indelungata (+7,9%) si industria bunurilor de uz curent (+5,7%).



Serviciile de piata prestate populatiei, in primele 6 luni din 2017 au inregistrat o cifra de afaceri cu 11% mai mare, provenita de la activitatile agentiilor turistice si tur-operatorilor (+13,6%), activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative (+12,9%), activitatile hotelurilor si restaurantelor (+10,5%) si de la activitatile de spalare, curatare si vopsirea textilelor si blanurilor (+8,1%). Serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare au scazut cu 12,5%.

Economia Romaniei a crescut cu 5.8% in prima jumatate de an (5.9% crestere trimestru/trimestru), potrivit estimarilor semnal transmise miercuri de Institutul National de Statistica, singurul abilitat sa faca acest tip de masuratori. Reamintim ca in primul treimestru, PIB-ul crescuse cu 5.7%, pe seama cresterii consumului populatiei, in vreme ce contributia investitiilor a ramas in teritoriu negativ.Daca ne uitam pe datele transmise recent de INS, putem intui de unde vine aceasta crestere:: Fabricarea de constructii metalice, de rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala, fabricarea armamentului si munitiei, a calculatoarelor si a echipamentelor periferice (plus echipamentelor de comunicatii, de masura, verificare, control si navigatie); productia de ceasuri, de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie, fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a., a autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor, constructia de nave si barci, de aeronave si nave spatiale, fabricarea vehiculelor militare de lupta, a dispozitivelor si aparatelor medicale si repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor.cuprinde urmatoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 07, 08, 09, 106, 109, 131, 132, 133, 16, 17, 201, 202, 203, 205, 206, 22, 23, 24, 255, 256, 257, 259, 261, 268, 271, 272, 273, 274, 279.cuprinde urmatoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 264, 267, 275, 309, 31, 321, 322.cuprinde urmatoarele diviziuni, respectiv grupe CAEN Rev. 2: 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 11, 12, 139, 14, 15, 18, 204, 21, 323, 324, 329.cuprinde urmatoarele diviziuni CAEN Rev. 2: 05, 06, 19.Agentia americana de evaluare financiara Fitch si-a imbunatatit perspectiva de crestere a economiei Romaniei la 5,1%. Prognoza oficiala a guvernului roman pentru 2017 este o crestere economica de 5,2%, in vreme ce Comisia Europeana este mai conservatoare si vede o crestere reala a PIB de doar 4,4%. Fitch Ratings apreciaza insa ca, pentru 2018, cresterea economica va fi de doar 3,4%, fata de o crestere anticipata de Comisia Nationala de Prognoza, in baza careia guvernele isi fundamenteaza bugetul general consolidat, de 5,5%