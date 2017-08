Romanii au activitati cultural-sportive mai rar decat majoritatea cetatenilor celorlalte tari din UE (Eurostat)

Cel mai des au vizitat un cinema francezii, acestia avand 29,3% dintre concetateni care au fost la cinema de cel putin 4 ori in ultimul an. Franta e urmata de locuitorii din Luxemburg (26,4%), Belgia (22,7%) si Olanda (21,9%). Pe medie, in UE, 17,7% din populatie a ajuns la cinema de cel putin 4 ori in 2015.

Romanii se duc la filme sau au activitati sportive mult mai rar decat majoritatea tarilor din UE, rata de participare la evenimente culturale sau sportive fiind de 7.1% (media UE fiind de peste 17%, arata Eurostat . In tara noastra sunt 81 de cinematografe si o caravana, acestea generand anul trecut aproape 500.000 de proiectatii vizionate de peste 11 milioane de spectatori ( sursa datelor ). Numarul mediu de spectatori/film a fost de 23 de persoane. In 2015 au fost distribuite 442 de filme, din care 57 de filme nationale. Productia nationala de filme pentru marele ecran a fost de 43 de filme, din care 18 de filme artistice.