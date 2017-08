[P]  Bancpost lanseaza B.Digital - platforma digitala completa de produse de creditare

Bancpost vine cu o noutate pe segmentul creditarii si lanseaza platforma digitala completa de creditare - B.Digital - prin intermediul careia clientii pot initia online, de oriunde s-ar afla, o aplicatie de credit de consum sau card de credit primind raspunsul bancii in timp real. Bancpost confirma astfel angajamentul pentru digitalizare si pe segmentul creditarii standard si inoveaza prin simplitatea si rapiditatea procesului, intr-un mediu securizat si confidential.





Prin lansarea noii platforme digitale, Bancpost estimeaza o crestere a ponderii solicitarilor venite din mediul online. Astfel, daca in prezent, mai putin de 15% din totalul solicitarilor de credite vin din mediul online, pana la sfarsitul anului 2017 ponderea este estimata sa ajunga la 30%, pe fondul lansarii platformei online B.Digital.





B.Digital este disponibila pe site-ul bancpost.ro la accesarea butonului Platfoma de creditare onlinepe site-ul bancpost.ro la accesarea butonului APLICA ACUM din sectiunea produsului dorit - crediul Nume Prenume, carduri de credit WIZZ Bancpost, Visa Classic sau Gold.





Astfel, clientul poate solicita un produs de creditare oricand si de oriunde, urmand in doar 5 minute cativa pasi intuitivi. Dupa completarea aplicatiei online, clientul afla decizia bancii privind acordarea creditului in maximum 30 de minute. Bancpost utilizeaza un mix de canale de distributie pentru a oferi clientilor flexibilitate. Solicitarile de credit inregistrate prin intermediul platformei online B.Digital sunt preluate direct in unitatile Bancpost, prin agentii de vanzari directe sau telefonic. Suma de bani solicitata poate fi astfel accesata imediat doar printr-o vizita in unitate pentru semnarea documentatiei de creditare.





"Traim intr-o era digitala care determina bancile traditionale sa isi schimbe semnificativ modul de a opera pentru a se adapta stilului de viata modern. Astfel, inovatia digitala este un element esential in strategia de dezvoltare a Bancpost. Continuam sa ne reinventam si sa dezvoltam produse si servicii personalizate, pentru a imbunatati continuu experienta clientilor nostri in relatia cu banca. Prin lansarea acestei noi platforme online ne-am propus sa oferim un flux comod si prietenos pentru persoanele interesate de un card de credit sau credit de consum. Platforma Bancpost de creditare online - B.Digital confirma clientilor o experienta noua, mult simplificata a procesului de creditare, intr-un mediu securizat", a declarat Ana Popescu, Director Executiv Produse si Segmente Persoane Fizice Bancpost.





Ce noutati aduce in piata platforma de creditare online B.Digital:

Posibilitatea de a accesa un produs de creditare simplu si rapid, de oriunde, intr-un timp foarte scurt. Clientii pot initia singuri, in maxim 5 minute, aplicatii de Credit de consum sau Carduri de credit parcurgand cativa pasi simpli.

Dupa completarea integrala a formularului, informatiile sunt transmise catre sistemul bancii si clientul primeste un raspuns in ceea ce priveste eligibilitatea accesarii produsului dorit in maxim 30 min.

Un singur drum la banca pentru semnarea documentelor de credit si Acordare pe LOC pentru clientii eligibili.

Prin intermediul platformei digitale, clientii pot solicita credite de consum de pana la 90.000 de lei si dobanda variabila incepand de la 7.9%, precum si carduri de credit - WIZZ Bancpost, Visa Classic sau Gold cu beneficii multiple la cumparaturi.