Afacerile angrosistilor au crescut cu 6,2%, in primul semestru

Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (inafara comertului cu autovehicule si motociclete) a inregistrat o crestere cu 6,2%, in primele sase luni din acest an,fata de primul semestru din 2016, au transmis miercuri reprezentantii Institutului National de Statistica (INS). Cresterea se datoreaza in principal cresterii comertului cu ridicata specializat al altor produse (+13,3%), grupa care cuprinde comertul en-gros cu carburanti, produse chimice, lemn si deseuri.Cresteri s-au inregistrat si in privinta comertului cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului (+7,9%), comertului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare (+5,0%) si comertului cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri (+4,5%).Scaderi au inregistrat comertul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii (-6,4%), comertul cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii si activitatile de intermediere in comertul cu ridicata (-0,8%, fiecare).