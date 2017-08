INFOGRAFIC Cresterea costului de trai si evolutia economiei, principalele ingrijorari ale romanilor in 2017 (studiu)

Circa un roman din trei spune ca e preocupati de posibilitatea cresterii costului de trai in urmatorul an, in reme ce un roman din 7 e ingrijorati ca si-ar putea pierde locul de munca, se arata intr-un sondaj desfasurat de compania britanica de cercetare GfK UK. De asemenea, doar 21% dintre ei sunt preocupati de evolutia economiei in urmatoarea perioada. Studiul a fost realizat la initiativa grupului britanic International Personal Finance, prezent pe piata locala prin subsidiara Provident Financial Romania, pe un esantion reprezentativ de aproximativ 4.000 de clienti ai grupului din patru tari europene, precum si din Mexic.Cresterea costului de trai in urmatoarea perioada este pusa de 29% dintre clientii romani pe seama cresterii cheltuielilor cu utilitatile, peste media de 17% la nivel european, a costurilor cu locuinta, fie ca este vorba despre chirii sau despre rate la banca pentru achizitionarea unei locuinte (15%) si a cheltuielilor cu alimentele (12%). Prin comparatie, pentru respondentii din Europa, principalul motiv al cresterii costului de trai este reprezentat de cheltuielile cu chirii sau rate pentru achizitia locuintei (19%) si de cheltuielile cu alimentatia (19%).Totodata, iesirea la pensie este un factor despre care 12% dintre respondentii din Romania considera ca le-ar putea afecta nivelul de trai, spre deosebire de media de numai 6% la nivel european, iar 7% dintre ei iau in calcul posibilitatea ca in perioada urmatoare sa primeasca mai putini bani din strainatate si, astfel, nivelul de trai sa fie afectat.94% dintre clientii romani se gandesc atent inainte sa ia un credit iar 92% nu imprumuta mai mult decat stiu ca pot rambursaRomanii au un comportament de creditare responsabil, arata studiul GfK UK pentru compania-mama a Provident Financial Romania. Cei mai multi dintre respondentii din Romania spun ca iau in calcul imprumuturile de la banci sau institutii financiare nebancare in principal atunci cand vor sa faca imbunatatiri in locuinta (31%), cand intervin cheltuieli neasteptate care le pot influenta situatia financiara (29%) sau cheltuieli medicale (18%), cand cauta sa-si consolideze datoriile (23%), dar si pentru a investi in educatia copiilor (5%).4 din 10 respondenti considera facil sa acceseze un imprumut, nivel similar cu cel inregistrat anul trecut. Asta nu inseamna ca nu trateaza cu foarte mare responsabilitate un angajament financiar: 94% dintre respondenti spun ca se gandesc foarte atent inainte de a lua un credit si 87% nu iau niciodata imprumuturi sub presiunea impulsului, iar 92% spun ca nu imprumuta mai mult decat stiu ca pot rambursa fara dificultati. Mai mult de jumatate dintre participantii la sondaj din Romania au declarat ca folosesc servicii de credit cu regularitate, insa 64% au imprumutat mai putin decat suma maxima posibila. Totodata, 73% dintre respondenti declara ca au capacitatea de a plati confortabil ratele lunare, acesta fiind principalul aspect pe care clientii il iau in calcul atunci cand vor sa ia un imprumut (64%), alaturi de suma totala de rambursat (54%) si de perioada imprumutului (46%).,,Imprumuturile pe termen scurt acordate de institutiile financiare nebancare sunt o solutie reala pentru romanii care altfel ar putea fi exclusi de la o forma legala de finantare. Cercetarea GfK confirma inca o data ca romanii au incredere in institutiile financiare nebancare si ca iau imprumuturi in mod responsabil, analizand atent toate conditiile si costurile totale ale creditului¬, a declarat Viktor Boczan, directorul general al Provident Financial Romania. La randul nostru, adoptam de fiecare data un model responsabil de business. Analizam atent fiecare solicitare de credit si suntem intelegatori atunci cand clientii intarzie la plata ratelor, reesalonand imprumutul fara costuri suplimentare. Cu alte cuvinte, nu punem presiune suplimentara pe bugetul familiei in eventualitatea unor situatii neprevazute precum cresterea costului de trai sau scaderea veniturilor¬, a adaugat Viktor Boczan.7 din 10 clienti sustin ca inteleg in totalitate costurile presupuse de un imprumut pe termen scurt, nivel similar cu media europeana75% dintre respondentii romani la sondajul GfK UK pentru Provident sustin ca au incredere in institutiile financiare nebancare si in serviciile pe care le ofera, cu 4 puncte procentuale mai multi decat in 2016 si cu 2 puncte procentuale mai multi decat cei care declara ca au un nivel ridicat de incredere in institutiile bancare traditionale. Mai mult, 8 din 10 respondenti considera ca IFN-urile au un rol important in societate. In acest context, 75% dintre acestia spun ca ar recomanda serviciile institutiilor financiare nebancare, cum este si Provident, membrilor familiei sau prietenilor atunci cand au nevoie de un imprumut.87% dintre respondenti sunt de parere ca institutiile financiare nebancare, precum Provident, explica clar si transparent dobanzile si costurile totale ale imprumutului, iar 7 din 10 sustin ca inteleg in totalitate aceste costuri presupuse de un imprumut pe termen scurt.Romanii sunt optimisti privind evolutia situatiei financiare personale si a economiei60% dintre respondentii romani la sondaj se declara multumiti de nivelul lor actual de trai, cu 8 puncte procentuale mai multi decat in 2016 si peste media de 53% la nivel european. Mai mult, 66% sunt increzatori ca situatia financiara personala se va imbunatati in urmatoarele 12 luni, similar cu nivelul de anul trecut (67%), insa peste media europeana de 45%.Pentru respondentii din Romania, situatia financiara mai buna este pusa pe seama schimbarii circumstantelor familiale (35%), a schimbarii locului de munca (11%) sau a cresterii veniturilor salariale la actualul loc de munca (10%). Evolutia situatiei financiare personale corespunde perceptiei cu privire la evolutia situatiei economice in ansamblu a Romaniei, 49% dintre participantii la sondajul din Romania asteptandu-se la o imbunatatire in urmatoarele 12 luni, iar 16% mizand ca economia va ramane stabila in 2017. Prin comparatie, in restul tarilor europene unde este prezent grupul IPF, doar 28% dintre respondenti se asteapta, in medie, la o evolutie pozitiva a economiei tarii lor.