In ciuda cresterii economice record, leul se depreciaza usor in fata principalelor valute

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a calculat joi o medie a tranzactiilor euro/leu la un curs de 4,5816 lei/euro, in crestere cu fata de miercuri, cand BNR afisase un curs de 4,5737 lei/euro. Leul a pierdut teren si in fata francului, media BNR fiind de 4.04 lei pentru un franc helvet, dupa ce miercuri cursul chf era de 4.00 lei/chf. Pe plan international, euro a pierdut joi teren in fata dolarului american ((1.1736 de dolari fata de 1.1767 dolari miercuri seara sau de nivelul de 1.1734 dolari marti seara). Dealtfel, Euro s-a depreciat si fata de moneda japoneza (pana la la 129.10 yeni per euro fata de 129,67 yeni). La randul lui, dolarul a pierdut teren in fata monedei japoneze, coborand la 110,00 yeni pentru un dolar fata de 110,20 yeni miercuri seara."Dolarul nu a avut o zi foarte buna, miercuri, din cauza stirilor economice si politice din Statele Unite, in special cu noi presiuni asupra Presedintelui SUA Donald Trump, criticat pentru declaratiile sale de dupa violentele care au avut loc in Charlottesville", explica un analist financiar citat de agentia elvetiana Romandie.com.In plus, dolarul american a suferit de anuntul facut tot miercuri de dizolvarea celor doua comisii care il consiliau economic pe Trump, ceea ce arata ca asta ar implica o presiune in crestere pentru administratia Trump sa-si puna in aplicare programul de reforma". O eventuala crestere a ratelor dobanzilor a Fed ar scumpi dolarul, facandu-l mai atractiv pentru investitori.Perspectiva unei cresteri mai lente a ratelor de dobanda in SUA, deschisa ieri de publicarea minutelor Fed a afectat evolutia dolarului fata de celelalte monede majore. Euro s-a intarit pana aproape de USD 1.1790/EUR, dar a pierdut teren in dimineata de joi pana la 1.1713, se arata in raportul zilnic pe curs al unei banci comerciale locale. "Monedele Europei emergente se mentin in crestere fata de euro in urma citirilor peste asteptari ale PIB in2Q17 in Cehia, Polonia si Romania. Leul a atins miercuri un minim al ultimelor sase saptamani fata de moneda unica la 4.5870/EUR revenind azi la 4.5795/EUR", precizeaza raportul."Anuntul final al datelor privind inflatia in zona euro a confirmat prima citire: rata lunara a inflatiei a fost de -0.5% in timp ce valoarea anuala a ramas la 1.3%. Presedintele BCE a declarat la o conferinta de presa luna trecuta ca acest comportament atipic al inflatiei isi are originea in fenomene tranzitorii de pe piata muncii si ca banca nu are deocamdata motive sa ia masuri corective. Inflatia sub asteptari a fost si in atentia membrilor Rezervei Federale la intalnirea din iulie, conform minutelor publicate ieri. Ingrijorati ca nivelul inflatiei ar putea ramane pentru mai mult timp sub tinta de 2.0% a Fed, unii oficiali si-au exprimat opozitia la cresterea ratelor de dobanda in viitorul apropiat.Posibilitatea unei incetiniri a ritmului de crestere a ratelor dobanzilor, sugerata de minutele intalnirii din iulie a Fed (publicate ieri), a sustinut cresterea preturilor metalelor pretioase. Aurul se tranzactioneaza cu putin sub 1,290.00 dolari pe uncie, argintul fluctueaza in jurul a 17.10 dolari pe uncie, platina a urcat la 970.00 dolari pe uncie, iar paladiul este cotat in apropierea maximumului ultimilor 16 ani atins azi la 927.80 dolari pe uncie", mai noteaza autorii raportului citat.