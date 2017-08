Bucuresti -locul 81 in topul celor mai scumpe orase

Doar trei dintre orasele europene au ramas in topul celor mai scumpe orase pentru expati. Zurich (4) este cel mai costisitor oras European din lista, urmat de Geneva (7) si Berna (10). Moscova (14) si Sankt Petersburg (36) au urcat 53 respectiv 116 pozitii fata de pozitiile din clasament ocupate anul trecut, in principal datorita aprecierii rublei raportata la US$ si a costurilor cu bunurile si serviciile. In acelasi timp, Londra (30), Aberdeen (146) si Birmingham (147) au scazut 13, 61 respectiv 51 pozitii din cauza deprecierii Lirei fata de Dolar urmare a votului pentru Brexit. Copenhaga (28) a coborat 4 pozitii de pe locul 24 pana pe locul 28, in timp ce Oslo (46) a urcat 13 pozitii in clasament fata de anul trecut. Paris a coborat 18 pozitii pana pe locul 62.

Alte orase din Europa de Vest au scazut de asemenea in clasament, in principal, datorita deprecierii monedei europene in raport cu dolarul. Viena (78) si Roma (80) au scazut cu 24 respectiv 22 de pozitii. De asemenea, orasele din Germania: Munchen (98), Frankfurt (117) si Berlin (120) au consemnat coborari semnificative in top. Scaderi similare au fost inregistrate si de Dusseldorf (122) si Hamburg (125).

Capitala Romaniei coboara noua pozitii si ocupa locul 181 in topul celor mai scumpe orase, potrivit studiului anual Cost of Living realizat de Mercer. Raportat la orasele din tarile vecine prezente in top Bucuresti este mai ieftin decat Budapesta (176) si Kiev (163) si mai scump decat Sofia (184) si Belgrad (198), se mai arata in studiu.Intr-o lume aflata intr-o permanenta schimbare, mobilitatea a devenit o componenta esentiala a strategiilor de HR pentru companii. Pentru a sprijini posibilitatea de crestere, companiile multinationale au o politica axata pe relocari si modificarea beneficiilor acordate angajatilor, pentru a-si mentine competitivitatea pe piata fortei de munca. Organizatiile depun eforturi sustinute pentru a acoperi forta de munca necesara si pentru a sprijini dezvoltarea propriilor angajati. Potrivit Global Talent Trends Study, realizat de Mercer, salarizarea echitabila alaturi de oportunitatile de avansare sunt principalele prioritati ale angajatilor in acest an - o concluzie deloc surprinzatoare, in conditiile climatului actual marcat de schimbari si incertitudini. In acest context, companiile multinationale evalueaza costurile cu expatii pentru activitatile internationale.Cost of Living Survey, realizat pentru al 23-lea an de catre Mercer, concluzioneaza ca instabilitatea pietei imobiliare alaturi de inflatia bunurilor si serviciilor, contribuie la sporirea costurilor totale de business la nivel global."Globalizarea pietelor este accentuata de multe companii care isi transfera angajatii in diferite tari. Avantajele pentru relocarea angajatilor sunt multiple atat pentru activitati pe termen lung dar si pe termen scurt: dezvoltarea carierei prin transferul de experienta, dezvoltarea abilitatilor si realocarea resurselor" afirma Ilya Bonic, President, Talent Business, Mercer.Studiul Mercer a identifica orasele din Asia si Europa - in special Hong Kong (2), Tokyo (3), Zurich (4) si Singapore (5) - ca fiind in topul celor mai scumpe destinatii pentru expati. Din perspectiva costurilor cu bunurile si siguranta, Luanda (1) capital Angolei ocupa prima pozitie in top.Alte orase care apar in Top 10 cele mai costisitoare orase pentru expati sunt: Seul (6), Geneva (7), Shanghai (8), New York (9) si Berna (10). Cele mai putin costisitoare orase pentru expati, potrivit studiului Mercer, sunt: Tunis (209), Bishkek (208) si Skopje (206). (Topul complet realizat de Mercer este disponibil la finalul acestui document.)Bucuresti ocupa pozitia 181 in clasament, fiind situat imediat dupa Varsovia, in scadere cu 9 pozitii fata de topul celor mai scumpe orase din anul 2016. Fata de orasele din tarile vecine, prezente in top, Bucuresti este mai ieftin decat Budapesta (176) si Kiev (163) si mai scump decat Sofia (184) si Belgrad (198).Studiul Mercer privind Cost of Living este unul dintre cele mai cuprinzatoare realizate la nivel global si este menit sa sprijine companiile si autoritatile sa fundamenteze beneficiile pentru angajatii expati. Toate orasele sunt comparate cu New York care este utilizat drept reper iar evolutiile sunt raportate la moneda americana. Studiul cuprinde 209 orase de pe 5 continente si evalueaza costurile comparative pentru peste 200 de produse/servicii in fiecare dintre locatiile comparate inclusiv: chirie, transport, alimente, imbracaminte, bunuri si divertisment."In pofida cresterilor moderate ale preturilor in majoritatea oraselor din Europa, moneda Europeana s-a depreciat in fata dolarului, aspect care a determinat ca cele mai multe dintre orasele din Europa sa coboare in clasament", explica Nathalie Constantin-Metral, Responsabil cu realizarea studiului Mercer.Ca rezultat al deprecierii Euro, unele dintre orasele din Europa Centrala si de Est, cum sunt Praga (132) si Budapesta (176) au coborat in clasament, in timp ce, Minsk (200) si Kiev (163) au urcat 4 respectiv 13 pozitii, desi conditiile locale s-au mentinut stabile.