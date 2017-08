Se va "pensiona" LIBOR-ul la implinirea a 50 de ani de viata?  Cum a aparut si care sunt cauzele pentru care ar putea disparea celebrul indice

Ce este LIBOR si ce-a facut el in ultimii cinci ani?

Cum se calculeaza LIBOR? In niciun caz nu pe baza tranzactiilor reale



mai multe reperein locul unui instrument global.



În Elveția, SNB asigură că înlocuirea Libor va fi facuta "în timp util". Potrivit lui Nikolai Markov, senior economist la Pictet Asset Management, „modificarea ratei de referință va avea impact asupra ratei tuturor creditelor, chiar și in cazul contractelor existente. Dar este prea devreme pentru a afla dacă ajustările vor merge în sus sau în jos"

La noi, celebrul indice inca provoaca dureri de cap celor imprumutati in CHF. Pe plan mondial a provocat dureri mult mai mari unor banci care au fost amendate pentru manipularea lui . Libor a fost introdus de catre u n bancher grec, Minos Zombanakis (90 de ani in prezent) in 1969, cand a intermediat un credit sindicalizat de 80 de milioane de dolari pentru sahul Iranului. Acum, reglementatorul britanic sustine inlocuirea Libor cu un alt indice, calculat mai transparent.Discutiile nu sunt noi, tatonari au existat si in anii trecuti. In 2012, reprezentantii unora dintre cele mai mari banci din lume cautau solutii alternative pentru calculul costului finantarii si incercau sa obtina sprijinul Bancii Centrale Europene , cu scopul de a inlocui dobanda LIBOR. O parte din membrii European Repo Council, un grup legat de International Capital Markets Association (ICMA), care numara printre membrii sai banci precum Deutsche Bank si Goldman Sachs, au discutat cu oficialii BCE solutii alternative la EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) sau echivalentul sau londonez, LIBOR.LIBOR este o rata indicativa medie a dobanzii la care unele banci considerate "de prim rang" isi acorda imprumuturi intre ele pe piata londoneza.LIBOR este calculat pentru 15 scadente diferite si pentru 10 de monede diferite. Rata oficiala LIBOR (bbalibor) se anunta o data pe zi la aproximativ 11:45, ora Londrei, de catre Thomson Reuters in numele Asociatiei Bancherilor Britanici (BBA).La inceputul anilor optzeci a existat o nevoie tot mai mare in randul institutiilor financiare din Londra pentru a gasi un punct de reper pentru dobanzile la credite.Aceasta referinta era extrem de necesara pentru a se putea calcula preturile unor produse financiare, cum ar fi swap-urile si optiunile. Sub conducerea BBA o serie de masuri au fost luate incepand din 1984 care au condus in 1986 la publicarea ratelor dobanzilor prima LIBOR (bbalibor). Cum spuneam mai sus, LIBOR este o rata medie a dobanzii fixata de cateva banci (panel banks) care isi imprumuta fonduri una, alteia.Selectia se face in fiecare an de Asociatia Bancherilor Britanici (BBA) si de catre Comitetul pietelor (FX & MMC). Un juriu este alcatuit pentru fiecare moneda constand din cel putin 8 si cel mult 16 banci, considerate reprezentative pentru piata monetara din Londra. Bancile sunt evaluate dupa criteriul marimii cotelor de piata si a reputatiei pe care o au. Deoarece criteriile aplicate sunt stricte, ratele LIBOR pot fi, in general, considerate ca cele mai mici rate de creditare interbancare pe piata monetara londoneza.Ratele dobanzii LIBOR nu sunt bazate pe tranzactii reale. In fiecare zi lucratoare la aproximativ ora 11 am (ora Londrei) bancile din panou informeaza Thomson Reuters la ce rata a dobanzii s-ar imprumuta la diferite scadente, de pe piata monetara interbancara, in acel moment.Motivul pentru care masurare nu se bazeaza pe tranzactiile reale se datoreaza faptului ca nu fiecare banca imprumuta sume substantiale pentru fiecare scadenta in fiecare zi. Odata ce Thomson Reuters a colectat ratele de la toate bancile din panel, se elimina cele mai mari 25% din valori, ca si cle mai mici 25% din cotatii. Din restul de 50% care raman se face o medie, aceasta reprezentand cotatia oficiala LIBOR (bbalibor).Initial LIBOR a fost publicat pentru 3 valute: dolarul american, lira sterlina si yenul japonez. De-a lungul anilor care au urmat de numarul de monede LIBOR a crescut la un maxim de 16. Un numar de aceste monede au fuzionat in euro in anul 2000. In acest moment avem rate LIBOR pentru 10 valute.Potrivit Bloomberg, bancile au achitat pana acum amenzi de 9 miliarde de euro pentru manipularea Libor. Inca nu se stie cum va arata viitorul indice. In mai multe tari s-au format grupuri de lucru care discuta aceste lucruri. Probabil ca "noul" Libor va fi in functie de valute si de piata, urmand sa asistam la