Indicele Robor la 3 luni a atins pragul de 0,9% pentru prima data in ultimele trei luni

Indicatorul Robor la 3 luni, in functie de care se calculeaza dobanzile la cele mai multe credite in lei, a urcat vineri pana la 0,90% pe an, nivel maxim din 5 mai, de la 0,89% in sedinta precedenta, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR), citate de News.ro. Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei, indicatorul fiind cotat vineri la 0,90% pe an, de la nivelul de 0,89% inregistrat in precedenta sedinta.In acest an, Robor la 3 luni a atins un nivel maxim, de 0,93%, in 3 mai, pentru ca ulterior sa se mentina sub pragul de 0,9%.Robor la 6 luni a stagnat la 1,08%.Evolutia dobanzilor pe piata monetara este de obicei corelata cu evolutia randamentelor la titlurile de stat.Dobanzile interbancare au scazut puternic anul trecut, iar Robor la 3 luni a inregistrat in septembrie si in octombrie 2016 un nivel minim istoric de 0,68% pe an.Dobanzile au reintrat pe o traiectorie ascendenta de la fnalul lunii octombrie 2016, chiar daca s-au oprit, o lunga perioada, intre 0,8% si 0,9%, pentru Robor la 3 luni.