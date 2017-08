Leul a pierdut in aceasta saptamana un ban in fata principalelor valute

Leul incheie saptamana cu un ban mai depreciat fata de principalele vaute, BNR calculand vineri un curs de 4.58 lei/eur, 4.06 lei/chf si respectiv 3.90 lei/usd. "Monedele Europei emergente sunt mai slabe decat euro afectate de adversitatea fata de risc manifestata la nivel global, leul fiind cotat nu departe de minimumul intra day de 4.5905/EUR.Incertitudinile geopolitice au crescut apetitul investitorilor pentru active de refugiu cum ar fi yenul. Atat euro cat si dolarul au scazut fata de JPY dar moneda unica a castigat teren fata de dolar tranzactionandu-se la USD 1.1750/EUR", arata un raport al unei banci comerciale, publicat vineri inainte de pranz.Curba randamentelor implicite a ramas vineri dimineata neschimbata, cu segmentul scurt la 0.50% si cu segmentul 1M-3M in zona 0.65% - 0.75%.Ministerul finantelor a imprumutat joi, conform planului, trei sute milioane lei in obligatiuni suverane care ajung la maturitate in decembrie 2022. Randamentul maxim acceptat s-a situat la 2.91% in timp ce randamentul mediu este de 2.90% (ambele putin mai mari decat asteptarile noastre).Scaderea apetitului pentru risc la nivel global a sustinut preturile metalelor pretioase vineri dimineata. Aurul se tranzactioneaza in jurul a 1,295.00 dolari pe uncie, argintul a urcat la 17.21 dolari pe uncie, platina a depasit 980.00 dolari pe uncie, iar paladiul a atins un nou maxim al ultimilor 16 ani la 932.50 dolari pe uncie.