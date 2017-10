Finantele au plasat obligatiuni in euro pe pietele internationale in valoare de un miliard de euro

Tranzacția s-a realizat la cel mai scăzut cost pentru această maturitate fiind obținut un randament de 2,114% fata de nivelul de 2,411% înregistrat la lansarea inițială din luna aprilie. Aceasta reducere se datorează diminuării marjei aferente riscului de credit al României la cel mai scăzut nivel pentru o astfel de maturitate, respectiv la 128 de puncte de bază peste cotațiile nivelului de referință mid swap, față de nivelul de 170 de puncte de baza obținut în luna aprilie.

Emisiunea s-a bucurat de interes ridicat din partea investitorilor, cererea a cumulat rapid peste 2 miliarde euro în primele 3 ore și jumătate de la lansare, oferta totală provenind de la 140 de investitori din diverse regiuni. Emisiunea a fost subscrisă de peste două ori, iar baza investițională a tranzacției a avut o granularitate ridicată atât din punct de vedere geografic, cât și din punct de vedere al tipurilor de investitori.

Ministerul Finantelor a plasat marti obligatiuni in euro pe pietele internationale in valoare de un miliard de euro, redeschizand emisiunea de titluri pe zece ani, potrivit Reuters. Aranjori ai emisiunii au fost Barclays, Citi, Erste Group, ING si Societe Generale. Este cea de-a doua iesire a Romaniei pe pietele internationale din acest an. Reamintim ca Ministerul Finantelor a mai atras in aprilie cumulat 1,75 mld. euro de pe pietele financiare internationale printr-o emisiune noua, in valoare de 1 mld. euro, cu o maturitate de 10 ani, si 750 mil. euro prin redeschiderea emisiunii lansate in octombrie 2015, cu maturitatea initiala de 20 de ani.Pe ansamblul anului 2017, Ministerul Finantelor intentioneaza sa emita titluri de stat pe piata interna in suma de 48-50 mld. lei, din care 70% pe termen mediu si lung si diferenta pe termen scurt. Iar de pe piata externa vrea sa imprumute 2,5-3 mld. euro prin lansarea de euroobligatiuni, potrivit programului indicativ de emisiuni de titluri de stat aferent anului 2017 anuntat de Ministerul Finantelor.Pe piata interna, Trezoreria a programat sa emita certificate de trezorerie intr-un volum de circa 14-15 mld. lei si obligatiuni pe termen mediu si lung de aproximativ 34-35 mld. lei, pentru realizarea obiectivului de reducere a riscului de refinantare si de extindere a duratei medii ramase a titlurilor de stat."Nivelul cererii și randamentul obținut în urma emisiunii de euroobligațiuni realizate ieri confirmă încă o dată încrederea mediilor investiționale în economia românească și în perspectiva acesteia. De asemenea, agențiile de rating au confirmat în acest an rating-ul suveran la categoria recomandată pentru investiții cu perspectivă stabilă, în condițiile creșterii economice susținute și a nivelului redus al datoriei publice comparativ cu alte țări cu rating similar", a declarat Ionuț Mișa, ministrul finanțelor publice.Tranzacția a încheiat planul de finanțare externă aferent anului 2017. Emisiunea se încadrează în obiectivele strategiei de administrare a datoriei publice, prin extinderea maturității medii a portofoliului de datorie guvernamentală și consolidarea rezervei valutare a statului. Volumul total al imprumuturilor ce urmeaza a fi atrase de Finante in 2017 de pe piata interna prin emisiuni de titluri de stat este determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de -2,96% din PIB (aproximativ 24 mld. lei), precum si de nivelul refinantarilor de titluri de stat denominate in lei scadente in 2017. Insa, necesarul de finantare ar putea sa fie mai mare in conditiile in care majoritatea analistilor anticipeaza ca deficitul bugetar va depasi in acest an tinta de 3% din PIB.Ministerului Finanțelor Publice au fost asistati de PeliFilip si de casa de avocatură Linklaters in aceasta emisiune, arata si reprezentantii PeliFilip intr-un comunicat de presa. Prin această suplimentare, valoarea emisiunii din aprilie 2017 a atins suma de 2.000.000.000 de euro.„Noua emisiune de euroobligațiuni reflectă credibilitatea de care se bucură în acest moment pe plan extern România și confirmă încrederea mediilor investiționale în fundamentele economiei românești. Ne face plăcere să ne implicăm în proiecte de o asemenea anvergură alături de Ministerul Finanțelor Publice", a declarat Alexandru Bîrsan, partener PeliFilip.Oferta a atras investitori locali, dar și internaționali, atât din Europa și SUA, fiind suprasubscrisă de mai mult de două ori.Echipa PeliFilip care a asistat Ministerul Finanțelor Publice în acest proiect a fost coordonată de Alexandru Bîrsan, partener PeliFilip, alături de Ana Andreiana și Monica Stătescu, avocați seniori și le-a inclus pe Andreea Banică și Ana-Maria Ghineț, avocați colaboratori.