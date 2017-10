Trei din patru romani se asteapta ca pretul locuintelor sa creasca in urmatorul an/ Unul din cinci europeni se confrunta cu dificultati in plata ratei sau chiriei la casa (studiu)

documente IIS_Homes_and_Mortgages_2017_Home_costs_and_prices_FINAL (11 Oct 2017) PDF, 1MB

Trei din patru romani se asteapta ca pretul locuintelor sa creasca in urmatorul an, tara noastra fiind "campionii optimismului"in Europa din acest punct de vedere, potrivit rezultatelor celui de-al saselea studiu anual ING International Survey Homes and Mortgages 2017. Trei din cinci europeni se asteapta ca pretul caselor sa creasca in urmatoarele 12 luni si toti atatia spun ca deja pretul caselor este mare.Romania conduce clasamentul, cu 72% dintre respondenti considerand ca pretul caselor va creste in urmatorul an, urmata de Spania (66%) si Cehia (65%). Clasamentul poate fi explicat prin faptul ca cele trei tari au o economie in crestere. Fata de studiul realizat anul trecut, numarul romanilor care sunt pesimisti in legatura cu evolutia preturilor a crescut cu 20 de puncte procentuale, cea mai mare crestere dintre tarile europene; de mentionat insa ca acestia se asteapta la o crestere usoara.Pe de alta parte, in Marea Britanie, procentul celor care cred ca pretul caselor va creste s-a diminuat din 2016 cu 13 puncte procentuale, de la 57% la 44%.Cu toate acestea, ultimele date ale Fondului Monetar International indica o crestere constanta in unele tari a preturilor pentru locuinte relativa la venituri, ceea ce inseamna ca acestea devin mai putin accesibile. Studiul ING a ajuns la o concluzie similara, unde trei din cinci (61%) europeni catalogheaza locuintele ca fiind prea scumpe.In timp ce preturile continua sa creasca, consumatorii pot pica in plasa unei false senzatii de securitate si pot face un efort financiar mai mare in consecinta, pentru a beneficia un pret mai favorabil.In Europa, doua din cinci persoane (41%) care si-au bugetat costurile totale pentru o locuinta recunosc ca au depasit sau au fost la limita de sus a sumei bugetate initial. In plus, un sfert (23%) dintre respondentii europeni au cheltuieli de mentenanta sau administrative mult mai mari decat anticipasera. Nu mai putin de 20% dintre respondenti se confrunta cu dificultati in plata ratei sau chiriei la casa.In consecinta, multe persoane pot ramane fara venituri disponibile pentru alte cheltuieli sau economii. Tendinta este confirmata si de rezultatele studiului ING International Survey Savings 2017 , distribuit la inceputul acestui an, ce a aratat ca 29% dintre europeni nu au niciun fel de economii. Dintre cei 71% care declara ca au economii, mai bine de o treime au economisit mai putin de echivalentul a trei salarii, devenind vulnerabili in fata unor evenimente neprevazute sau in cazul in care isi pierd locul de munca.Doar 29% dintre europeni pot sa declare ca piata locuintelor din tara lor este pe drumul cel bun, in timp ce 45% sunt in dezacord."Europenii vad intregul proces de a-si cauta o casa destul de scump; multi dintre ei au ajuns cu cheltuielile la limita de sus sau le-au depasit iar unii au costuri recurente acum mult mai mari decat au estimat. In consecinta, multi resimt dificultatile de a plati rata sau chiria la casa in fiecare luna", a declarat Nathalie Spencer, specialist comportamental ING.Studiul [oate fi consultat alaturat.