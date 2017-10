Radu Craciun: Statul roman nu e capabil sa pastreze marile competente in tara. Nu am o problema cu cresterea salariului minim pe economie, ci cu o crestere in masa a salariilor in sectorul public fara criterii clare de performanta

Cresterile salariale venite preponderent din sectorul public au introdus distorsiuni in piata, chiar daca ele impiedica fenomentul de polarizare salariala care in SUA se accentueaza, a spus joi Radu Craciun, executivul BCR Pensii, la conferinta anuala a Asociatiei Trezorierilor din Romania. Craciun a vorbit despre deficitul de calitate a remuneratiei din sectorul public. "Cand vad ca medicii din Romania emigreaza in masa, am mari probleme gandindu-ma la calitatea remunerarii fortei de munca. Statul roman nu e capabil sa pastreze marile competente in tara. Nu am probleme cu cresterea salariului minim pe economie. Cred ca a fost o decizie buna, dar am o problema cu o crestere in masa a salariilor in sectorul public fara niste criterii clare de performanta", a mai spus joi Craciun​"In Statele Unite, zona de mijloc a pietei muncii se disipeaza. Inovatia si tehnologia fac ca nevoie de forta de munca sa se adreseze fie super-expertilor, fie celor cu calificare redusa. Europa va urma la un moment dat acelasi model. Acum avem inflatie scazuta- o situatie care va persista- si nici bancile centrale nu vor mai avea motive sa creasca dobanzile. Va urma o perioada cu dobanzi scazute si cu dureri de cap pentru trezorieri", mai explica executivul BCR Pensii.