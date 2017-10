A fost abrogata procedura de anulare a codului de TVA pentru societatile aflate in inactivitate

In Monitorul Oficial de din data de 10 octombrie 2017, a fost publicat OpANAF nr. 2899/2017 pentru aprobarea Procedurii de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare. Documentul aduce o imbunatatire a legislatiei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, respectiv abroga procedura de anulare a codului de TVA pentru societatile aflate in inactivitate, inregistrata la Registrul Comertului.Anularea inregistrarii in scopuri de TVA pentru societatile ce nu au depus deconturi de TVA intr-o perioada de 6 luni consecutive pentru persoanele impozabile ce au perioada fiscala luna, sau doua trimestre consecutive pentru societatile ce au perioada fiscala trimestrul, se completeaza si se detaliaza pentru cazul in care aceste societati aplica sistemul de TVA la incasare. In acest sens, la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, se va face si rsdierea societatii din Registrul persoanelor ce aplica sistemul de TVA la incasare.Se pastreaza procedura anularii inregistrarii in scopuri de TVA pentru celelalte cazuri prevazute de Codul fiscal, cum sunt:- declararea inactivitatii fiscale a societatii;- administratorii sau dupa caz asociatii sau persoana juridica inregistreaza in cazierul fiscal contraventii sau infractiuni prevazute de legislatia economica, ca motive de anulare a codului de TVA;- timp de 6 luni de zile in deconturile de TVA depuse nu s-au inregistrat tranzactii in sfera TVA;- societatea inregistreaza risc fiscal.Articol realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta