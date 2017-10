Leul isi reduce deprecierea la sfarsitul saptamanii, dar pierde un ban fata de sedinta de luni/ Robor 3M urca la 1.84. Dan Bucsa, UniCredit Londra: Aceasta crestere (a Robor) a fost de natura fiscala!

Cotatia medie euro/leu publicata vineri de BNR a fost de 4.58 de lei pentru un euro, cu un ban mai apreciat fata de joi (4.59 lei/eur), dar in perdere cu un ban fata de cotatia din debutul saptamanii (4.57 lei/eur). In acelasi timp, pe piata interbancara Robor la 3 luni a urcat la 1.84%, iar cel la 6 luni, la 1.99%. In regiune, toate monedele Europei emergente au castigat teren fata de euro vineri dimineata, iar dolarul se tranzactiona intre limite inguste fata de celelalte monede majore inainte de anuntul inflatiei pentru septembrie. Euro fluctueaza fata de dolar in jurul nivelului de USD 1.1827/EUR."Dobanzile din piata interbancara (printre care si Robor- n.red)sunt mari pentru ca am avut 3 luni consecutive de emisiune din partea Ministerului Finantelor, iar aceste dividende suplimentare platite au golit piata de lichiditate. Aceasta crestere de dobanda a fost fiscala. Romania ramane singura tara din regiune care creaza deficitul fiscal in noiembrie si decembrie. Iar acest lucru este anormal. Toate tarile din regiune baga ceva in deficit pana prin aprilie. Ungurii prin martie ajung la deficitul anual. La noi e aproape nimic tot anul, iar la sfarsit creste brusc lichiditatea in piata. In momentul in care Statul va da drumul la cheltuieli, lichiditatea va creste si dobanzile vor scadea. Robor s-ar putea duce spre 1% poate chiar mai putin, depinde de presiunea pe curs. La anul insa, Robor va ramane la niveluri semnificativ mai mari decat anul acesta", a explicat vineri Dan Bucsa, responsabil regional al UniCredit Bank la Londra.​Investitorii asteapta azi anunturile privind preturile de consum si vanzarile cu amanuntul inregistrate in septembrie in SUA. Piata estimeaza o rata lunara a inflatiei de 0.6% dupa ce in august rata inflatiei fusese de 0.4% si o crestere a vanzarilor de retail cu 1.7% fata de luna anterioara urmand scaderii cu 0.2% din august.Ministerul finantelor a respins joi toate ofertele depuse la licitatia pentru certificate de trezorerie cu maturitate de un an in valoare de sase sute milioane lei. La toate cele trei licitatii din luna in curs asteptarile guvernului nu s-au intalnit cu cele ale pietei.Preturile metalelor pretioase au continuat sa creasca pe seama slabirii dolarului dupa ce au scazut asteptarile ca Fed va inaspri politica monetara. Vineri dimineata aurul a urcat pana aproape de 1,300.00 dolari pe uncie, argintul a depasit 17.20 dolari pe uncie, platina se tranzactioneaza langa 935.00 dolari pe uncie, iar paladiul a urcat la 980.00 dolari pe uncie.