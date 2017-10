Noua din 10 angajatori roman se confrunta cu o lipsa acuta de candidati valorosi atunci cand recruteaza (studiu eJobs)

Procesele de recrutare au devenit prea lungi

Cel mai greu de recrutat sunt candidatii pentru pozitii precum cele de muncitori calificati

Salariul nu este insa intotdeauna un criteriu eliminatoriu cand vine vorba de alegerea unui nou job

Circa 9 din 10 angajatori romani, majoritatea afaceri mici si mijlocii, se confrunta cu o lipsa acuta de candidati valorosi atunci cand recruteaza, arata datele celuo mai recent studiu eJobs, ale carui rezultate au fost transmise luni. Competitivitatea ridicata din piata muncii este unul dintre principalele motive, insa doua companii din 10 considera ca accesul la candidati specializati este ingreunat si de lipsa brandului puternic de angajator al acestora. Studiul a fost realizat in perioada august - septembrie 2017 pe un esantion format din 180 companii, dintre care 60% au sub 100 de angajati, iar 28% intre 100 si 500 de angajati. La sondaj au participat, totodata, 1.794 de respondenti candidati, dintre care 62% femei si 38% barbati, majoritatea (83%) cu varsta intre 26 si 55 de ani, si fara functii de conducere (63%).Pentru fiecare pozitie deschisa, 58% dintre companiile participante la sondaj sustin ca au mai putin de 50 de aplicanti, in timp ce 26% primesc intre 50 si 100 de CV-uri. Doar 7% dintre companii au pana la 200 de candidati pentru o pozitie deschisa, iar 9% au peste 250 de candidati, acestea fiind majoritatea companii mari si foarte mari. Cu toate acestea, si oferta de candidati din piata, in ansamblu, a scazut in ultimii cativa ani, observa 77% dintre companiile respondente, in timp ce 5% considera ca a stagnat sau, respectiv, ca a crescut usor.Ca urmare, procesele de recrutare au devenit prea lungi, sustin 47% dintre companii, si in acelasi timp mai dificile fata de acum 2 ani (42%). Timpul de recrutare pentru pozitiile deschise este cuprins, pentru aproape jumatate dintre respondenti, intre 30 si 60 de zile, iar 14% spun ca reusesc sa angajeze dupa 90 de zile sau chiar mai mult. O treime dintre companii, in special dintre cele mici si mijlocii, declara ca procesul de recrutare nu depaseste 30 de zile, si numai 5% ocupa o pozitie in mai putin de doua saptamani.Atunci cand incep procesul de recrutare pentru o noua pozitie, companiile mizeaza in principal pe platformele de recrutare online cum este eJobs (93%), pe recomandarile venite din cadrul echipei existente (67%), pe retelele de socializare (40%), dar si pe aplicarile directe, pe site-ul companiei (26%). Cu toate acestea, pentru a gasi candidati valorosi, companiile au inceput sa diversifice tot mai mult metodele de atragere a acestora. Jumatate dintre companiile participante la sondajul eJobs cauta potentiali angajati in alte orase decat cel in care recruteaza, iar 49% cauta candidati si in domenii de activitate conexe jobului deschis. In acelasi timp, aproximativ un sfert spun ca ofera un salariu mai ridicat decat nivelul pietei, iar 9% investesc in programe prin care sa-si dezvolte si consolideze un brand atractiv de angajator.Cel mai greu de recrutat sunt candidatii pentru pozitii precum cele de muncitori calificati (37%), specialisti IT (26%) sau specialisti in vanzari (26%). Managerii, contabilii sau specialistii in finante-banci sunt, pe de alta parte, categoriile care pun cele mai mici probleme recrutorilor.In procesul de recrutare a unui nou angajat, angajatorii plaseaza abilitatile profesionale (60%) in topul celor mai convingatoare aspecte atunci cand evalueaza un candidat, urmate de pasiunea pentru domeniu (44%) si nivelul de implicare in activitatea de zi cu zi (40%). In coada clasamentului aspectelor pe care le considera cele mai convingatoare la un candidat, se regasesc criterii precum studiile si cursurile de specialitate urmate, companiile pentru care candidatii au lucrat anterior sau planurile profesionale.La randul lor, si candidatii considera ca abilitatile lor profesionale reprezinta cel mai mare atu (58%), urmate de experienta acumulata in campul muncii (54%) si de nivelul de implicare in activitatea de zi cu zi (52%). In corelatie cu opiniile recrutorilor, si candidatii cred ca sunt mai putin importante aspecte precum pozitiile ocupate anterior, planurile profesionale si companiile in care au lucrat anterior.Desi angajatorii se plang de lipsa candidatilor, 89% dintre acestia din urma sunt interesati de noi oportunitati de cariera, potrivit sondajului eJobs. Cei mai multi dintre acestia au intre 19 si 45 de ani si lucreaza, in prezent, fie in companii foarte mici, cu cel mult 10 angajati, fie in companii aflate la polul opus, cu peste 1.000 de angajati. 61% dintre acestia ar fi interesati sa schimbe atat compania pentru care lucreaza, cat si jobul, 24% ar fi interesati doar de o schimbare a angajatorului, continuand sa lucreze pe o pozitie similara celei ocupate in prezent, iar 8% doar jobul curent, fiind deschisi de o evolutie pe orizontala in cadrul angajatorului lor actual.Motivele care ii determina pe respondenti sa isi doreasca un nou loc de munca sunt pachetul salarial actual (60%), lipsa oportunitatilor de dezvoltare profesionala (48%) si lipsa motivatiei (43%). Salariul nu este insa intotdeauna un criteriu eliminatoriu cand vine vorba de alegerea unui nou job. Astfel, jumatate dintre respondenti nu si-ar schimba o cariera care le place si ii face fericiti doar pentru bani. 19% ar pune in plan secundar pasiunea pentru jobul actual doar daca li s-ar oferi o dublare a salariului actual, iar 14% ar pleca pentru o marire de 50-80%."Chiar daca, la nivel declarativ, 89% dintre angajatii romani si-ar dori un nou loc de munca, nu toti se si afla intr-un proces activ de cautare. Mai degraba, s-ar putea spune ca sunt deschisi oricaror oportunitati profesionale care sa intruneasca setul de criterii si asteptari pe care le au de la un job. Ce este cert, insa, este faptul ca acesti 89% dintre angajati pot in orice moment sa faca o schimbare de cariera, iar acesta este un indiciu si un semnal de alarma foarte important pentru angajatori in ceea ce priveste echipa actuala, devenind astfel tot mai necesare programele complexe de retentie a talentelor, dar in acelasi timp o veste buna pentru angajatorii interesati sa atraga candidati valorosi in viitor", a declarat Bogdan Badea, Head of Sales in cadrul eJobs.