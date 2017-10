Inspectorii antifrauda au verificat 126 de firme din depozitele en-gross din Bucuresti si Ilfov

In primele doua saptamani din aceasta luna, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF au verificat 126 de firme din cele mai importante centre de comercializare a bunurilor de larg consum din zona Bucuresti-Ilfov: Expo Market Doraly, Complex comercial Dragonul Rosu, Smart Expo Flora, Complex comercial Su Market si zona de depozite Moara Domneasca, au transmis marti oficialii institutiei de control. In urma actiunilor desfasurate, inspectorii antifrauda au dispus amenzi si confiscari in valoare totala de 2,11milioane de lei, astfel: 2 avertismente si 179 de amenzi in cuantum total de 1.883.000 lei, confiscarea a 133.063 lei in numerar si bunuri in valoare de 100.537 lei.In patru cazuri, in care contribuabilii desfasurau simultan, nelegal, comert en-gross si comert cu amanuntul, s-a interzis desfasurarea uneia dintre aceste activitati in aceeasi suprafata de vanzare.In vederea cresterii conformarii voluntare fiscale, la declarare si plata, precum si pentru asigurarea unui climat concurential onest, Directia Generala Antifrauda Fiscala va intensifica verificari complexe la nivel national in depozitele en-gross cu risc fiscal ridicat.