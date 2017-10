Seful Protectiei Consumatorilor: Circa 40-50 de romani ne sesizeaza zilnic, nemultumiti de relatia cu institutiile financiar-bancare si nebancare

Aproximativ 40-50 de romani au sesizat, zilnic, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, nemultumiti de relatia cu institutiile financiar-bancare si nebancare, intr-un an si jumatate adunandu-se 16.000 de reclamatii, potrivit presedintelui Autoritatii, Bogdan Pandelica, care a facut aceasta precizare la emisiunea "Serviciul de Noapte", realizata la Radio Romania Actualitati. Pandelica a mai spus ca, in urma acestei situatii, bancile au fost obligate sa le asigure clientilor toate informatiile necesare in vederea accesarii in cunostinta de cauza a unui credit.In acelasi scop, ANPC va pune la dispozitia cetatenilor, pana la jumatatea anului viitor, un site specializat care va publica si monitoriza zilnic comisioanele tuturor bancilor, a anuntat Bogdan Pandelica: "Conform unui alt act normativ, este vorba de ordonanta privind comparabilitatea comisioanelor, intr-un termen de pana la sase luni de zile din momentul in care isi va face efectele aceasta ordonanta, Autoritatea va avea un site specializat care va publica in fiecare zi si va monitoriza comisioanele tuturor bancilor, astfel incat consumatorul sa ia cea mai buna decizie, cu cea mai buna oferta."