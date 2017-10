Plata defalcata a TVA - 4 probleme practice dupa doua saptamani de aplicare

1. Adaptarea sistemelor IT si a proceselor de incasari si plati dureaza

2. Trezoreria nu e pregatita - E nevoie de imbunatatiri si de online banking

3. Retragerea banilor din contul de TVA

4. Cel putin o parte din banci sunt pregatite

Sistemul de plata defalcata a TVA este o noutate absoluta pentru practica fiscala din Romania si, asa cum era de asteptat in aceasta perioada de inceput, mai sunt lucruri de imbunatatit. Dupa doua saptamani de la aplicarea sa optionala, am testat si am identificat primele probleme practice, de baza. Identificarea problemelor mai complexe (e.g. plati efectuate de terti, factoring)si interpretarea acestora de catre organele de inspectie fiscala necesita mai mult timp.Adaptarea la cerintele sistemului de plata defalcata a TVA mareste timpul de lucru al departamentului financiar, in functie de complexitatea operatiunilor. Pana la finalul perioadei de tranzitie, aplicarea sistemului necesita multa munca suplimentara si poate creste riscul de eroare (acest risc e direct proportional cu numarul de plati si incasari). De exemplu, facturile primite de la furnizorii care aplica plata defalcata a TVA sunt extrase si platite manual, in prezent. Erorile sunt sanctionate aspru, astfel ca e nevoie de multa atentie.Tranzactiile prin contul de trezorerie necesita prezenta fizica la sediul trezoreriilor, deoarece functionalitatile online promise nu sunt disponibile. Colegii nostri au fost martorii unor situatii suprinzatoare, in timp ce asteptau la coada la sediile trezoreriei (in loc sa rezolve totul online in 5 minute): nu puteau fi eliberate extrase de cont sau nu a putut fi acceptata depunerea de numerar de catre un contribuabil. Motivul invocat a fost similar cu cel invocat si de contribuabili: trezoreriile nu sunt pregatite.Sumele disponibile in contul de TVA au o utilizare limitata. Mai mult, procedura pentru retragerea acestor sume in contul curent a fost adoptata saptamana aceasta. Astfel, nu am reusit sa testam respectarea termenului de 3 zile lucratoare pentru aprobarea transferului de sume din contul de TVA in contul curent. In cazul contribuabililor care doresc sa plateasca datorii fara TVA (e.g. credite, facturi primite de la furnizori externi fara TVA), sumele din contul de TVA sunt indisponibile. Astfel, in cazul contribuabililor cu resurse financiare limitate, poate fi necesara accesarea unei linii de credit, atragand costuri suplimentare.Este necesara o analiza temeinica a fluxurilor de numerar inainte de aplicarea platii defalcate a TVA. In urmaa acestei analize, pot fi anticipate costurile de finantare suplimentare sau lipsa de lichiditati.Am fost placut suprinsi de faptul ca am primit o atentionare de la banca privind fondurile insuficiente din contul de TVA, insotita de instructiuni privind alimentarea acestuia cu sumele disponibile in contul curent. Se pare ca exista si categorii care s-au pregatit temeinic pentru aplicarea acestui sistem.Sistemul de plata defalcata a TVA este departe de a fi perfect, dar in momentul de fata este in vigoare. Exista in prezent discutii pentru modificarea lui, in sensul aplicarii doar in cazul firmelor care intra in insolventa, in faliment sau cu "istoric fiscal incoerent". EY Romania sustine eliminarea aplicarii obligatorii a platii defalcate a TVA sau implementarea unor masuri alternative: amanarea obligativitatii platii defalcate a TVA pana la 1 ianuarie 2019 sau aplicarea optionala intr-o forma simplificata. Totusi, decizia imbunatatirii sistemului actual ar trebui luata cat mai repede, pentru a permite contribuabililor adaptarea la noile reguli.