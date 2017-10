Isarescu: Adoptarea monedei euro este o tinta strategica pentru Romania. Dar pentru a adera, avem nevoie de o economie sanatoasa

Daianu, BNR: Daca economia romaneasca ar creste in acelasi ritm ca pana acum am putea adera la euro in 13 ani

"Adoptarea monedei euro este o tinta strategica pentru Romania. Dar avem nevoie de o economie sanatoasa pentru ca aderarea sa se faca intr-un mod cat mai avantajos. Europa insasi se confrunta in prezent cu cateva provocari si trebuie sa acceptam ca zona euro este o tinta care evolueaza in timp. Aceasta aderare nu e o tinta fixa, ci una in permanenta transformare, iar tarile care inca nu au adoptat moneda euro se intreaba si ele cum va evolua in viitor aceasta zona", a declarat marti guvernatorul BNR Mugur Isarescu, la o dezbatere organizata la sediul Bancii Centrale.Dezbaterea de marti l-a avut ca invitat central pe profesorul Andre Sapir , senior fellow Bruegel, student al lui Bela Balassa, cel care a descoperit efectul Balassa-Samuelson In discursul sau, Sapir a abordat fazele prin care a trecut Uniunea Monetara (UEM) pana in prezent, sugerand Romaniei sa astepta ana cand va fi complet pregatita pentru a adera la Euroland."Acum suntem in faza UEM 2.0, dupa ce am trecut prin faza UEM 1.0, in care supravegherea bancara a fost nu intrutotul adecvata, in care s-a pus accent pe deficite, nu pe sustenabilitate, lucruri care acum se ajusteaza. Urmeaza faza UEM 3.0, in care Statele ar urma sa reduca dependenta bancilor de expunerile guvernamentale, sa-si imbunatateasca regulile fiscale astfel incat gradul de indatorare al natiunilor europene sa se reduca, iar rolul Mecanismului European de Stabilitate sa fie luat de un alt organism care sa includa si un Mecanismde Reducere a Datoriilor (Sovereign Debt Restructuring Mechanism- SDRM)", a spus marti, Sapir.O economie care trece nepregatita la zona euro are de infruntat riscuri, a mai avertizat profesorul belgian. El a mai sugerat marti ca Romania sa adere mai intai la Uniunea Bancara, urmand ca dupa aceea, atunci cand criteriile vor fi indeplinite, sa abordeze si adoptarea euro.Reamintim ca in Romania, au fost avansate 3 date-tinta privind trecerea la euro, fara sa existe un proiect asumat in acest sens la nivelul intregii societati (clasa politica si societate civila). Datele asumate anterior- anul 2012, apoi 2019 si mai nou 2022 (avansata de Melescanu) s-au dovedit a fi nerealiste, economia noastra necesitand inca reforme adanci pentru a face fata cu succes adoptarii monedei europene.Guvernatorul BNR a atras atentia asupra faptului ca o zona cu o moneda unica nu este un loc pentru economii cu probleme de competitivitate si ca este nevoie de reforme structurale finalizate pentru a avea succes. Consensul politic este esential pentru trecerea la euro, care nu trebuie sa fie doar o "ambitie", iar indeplinirea criteriilor de convergenta este o conditie necesara dar nu suficienta, a aratat joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur IsarescuReamintim ca Romania -daca va opta pentru trecerea la euro- trebuie sa participe la mecanismul cursului de schimb (ERM II) timp de cel putin 2 aniin raport cu euro in aceeasi perioada.Romania indeplineste, e drept, criteriile nominale. Dar asta nu e in sine un argument. Datorie mica avem (raportata la PIB), deficit bugetar bun avem, inflatie ok avem, curs relativ stabil avem, dar vorba lui Tanase: "Pen`ce?". Si bunicul din satul maramuresean in care am crescut avea suficienti bani ca sa isi cumpere Mercedes, dar nu si-a luat. Ce sa faca cu Mertzanul pe drumurile prefuite, de tara? Asa si Romania: si-a facut piscina, si-a cumparat costum performant de inot, a montat deasupra pscinei o trambulina ultimul racnet, dar nu si-a pus intrebarea: stie sa innoate?Daca economia romaneasca ar creste in acelasi ritm ca pana acum am putea adera la euro in 13 ani. Daca am avea o crestere de 5% am avea nevoie de noua ani, a afirmat recent Daniel Daianu, membru al Consiliului de Administratie al BNR. Acesta a spus ca avem cele mai scazute venituri fiscale din UE."Este inca calea lunga pana la convergenta structurala, care sa indreptateasca dorinta noastra de aderare la euro, astfel incat acest pas sa poate fi facut. Noi propunem un minim de convergenta de 75% din media UE. Adevarata miza este in ce conditii si cum vom fac aderarea. Criza a redus rata de crestere potentiala a economiei romanesti. Exista indicatori de competitivitate care arata ca suntem la urma. Am incercat sa estimam perioada de timp pentru converventa reala. Exista un timp de parcurgere al convergentei reale. Daca am avea o crestere cu acelasi ritm ca pana acum am ajunge la 75% in 13 ani. Daca am avea o crestere de 5% am avea nevoie de noua ani pentru aderare", a declarat, Daniel Daianu, membru al Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, la sesiunea stiintifica "Romania in Uniunea Europeana" organizata de Academia Romana.