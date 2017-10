Incepand de anul viitor, un client bancar ar putea autoriza Amazon, Facebook, Google sau Carrefour sa-i faca plati direct din cont. Vezi cum va modifica Directiva PSD2 peisajul platilor online din 2018

Scenariul este urmatorul: La anul veti merge in concediu, la un hotel la mare, sa zicem. Va prezentati la receptie, va cazati, ramaneti toata perioada planificata si la sfarsit plecati fara sa scoateti un ban din buzunar. Sau, intrati intr-un magazin al unui operator telecom, va alegeti din vitrina un telefon de ultima generatie, multumiti vanzatoarei si plecati cu telefonul acasa. Toate acestea vor fi posibile incepand de anul viitor, odata cu aplicarea Directivei PSD2. Singura conditie este ca dumneavoastra sa fi autorizat hotelierul (in primul caz) sau operatorul telecom(in al doilea caz) sa isi retraga singur contravaloarea serviciilor prestate.Pentru ca acest scenariu sa devina real, Amazon ar trebui sa vina sa interogheze bazele de date ale bancilor. Bancile din Romania vor cere apoi Amazon sa faca dovada cunoasterii clientului (al dumneavoastra, mai exact) si pentru ce perioada e valabil consimtamantul dat. "Acum, pe Amazon poti sa-ti faci un cont fara sa ti se ceara prea multe informatii si nu se stie inca modul in care ei vor face dovada cunoasterii clientelui. E si cazul lui Google, Facebook..Aici e diferenta mare despre cum fac bancile cunoasterea clientelei si cu o fac marii retaileri", explica pentru HotNews.ro George Anghel - Director Executiv Asociatia de Plati Electronice din Romania.Anghel a participat miercuri la cea de-a doua editie a Conferintei "Banking Innovation Lab.", la care discutiile s-au axat pe tema digitalizarii in bankingul romanesc si pe provocarile implementarii Directivei PSD2. Conferinta a fost organizata de publicatia electronica bankingnews.ro."E foarte posibil ca din 13 ianuarie sa existe temerari care sa mearga sa notifice bancile chiar si pentru un singur client. Si care apoi sa-si mai convinga inca 10 amici, notific bancile pentru toti acei clienti si incep sa se mute datel", a avertizat Anghel."Ideea este ca ca, asa cum in lumea reala, un client bancar poate intra in zece sedii bancare intr-o zi pentru a se informa despre ce oferte si servicii au, acelasi lucru trebuie sa fie valabil si in spatiul virtual. Ceea ce fac bancile cu internet bankingul trebuie sa se schimbe. Pe client nu-l intereseaza decat banii pe care-i au in banci si ce pot sa-mi cumpar din ei. Tot ceea ce se intampla in spatiul fizic intr-o fractiune de secunda, sa pot sa o fac si in spatiul virtual. Ceea ce souneam si in conferinta si e foarte important, e ca daca vreau sa primesc o oferta de depozit de card sau de depozit sa o fac printr-o singura platforma, nu sa descarc 10 aplicatii de la 10 banci.", a mai spus miercuri Anghel."Implementarea PSD2 va aduce o serie de oportunitati pentru banci care vor avea posibilitatea sa isi diversifice serviciile oferite si astfel sa isi mareasca portofoliul de clienti. Mai mult, acest mod actualizat de administrare a platilor ar trebui sa se reflecte si in scaderea capitalului operational necesar pentru plati, lucru care se va traduce intr-un bilant contabil imbunatatit si resurse financiare disponibile pentru noile servicii produse pentru clienti", a spus Florin Danescu, presedintele Asociatiei Romane a bancilor. El s-a mai referit si la faptul ca directiva va aduce si o serie de provocari pentru sistemul bancar si a mentionat costul legat de infrastructura IT ca urmare a cerintelor mai ridicate in ceea ce priveste securitatea datelor si a tranzactiilor."Cand se face referire la PSD2 (Directiva revizuita pentru Serviciile de Plata) atentia este indreptata catre doua chestiuni de baza ce vizeaza introducerea in peisajul serviciilor de plata a unor terti, furnizorii de care pot initia tranzactii de plata in contul clientului, precum si furnizorii care se conecteaza la conturile bancare si furnizeaza clientului informatii integrate despre conturile sale, recomandari de investitii bazate pe comportamentul clientului etc", a spus Florin Danescu.Directiva PSD2 trebuie transpusa pana la data de 13 ianuarie 2018.