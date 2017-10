Ionut Misa sustine ca exista bani pentru constructia bugetara in anul 2018, negand zvonurile ca nu vor putea fi acoperite cheltuielile cu pensiile si salariile

Ministrul finantelor, Ionut Misa, a afirmat la inceputul sedintei de Guvern de miercuri ca exista bani pentru constructia bugetara in anul 2018. Indiscutabil ca nu am facut nicio afirmatie legata de faptul ca nu sunt bani, a precizat ministrul, la solicitarea premierului Mihai Tudose de a spune "care este adevarul in ceea ce priveste ultimele zvonuri de azi ca nu sunt bani de pensii, salarii, iar au inceput unii care aud voci"."Proiectia bugetara care e deja realizata, proiectia de buget pe anul 2018 ne da posibilitatea sa ne incadram in 2,96% pe ESA deficit si indiscutabil au fost prevazute si sumele aferente Legii salarizarii. Deci, nu avem nicio problema din punct de vedere al finantarii. Nu este nicio problema nici la nivelul Ministerului de Finante, nici la nivelul Guvernului de a nu avea capacitatea sa finanteze proiectele pe care le are deja in desfasurare", a afirmat Ionut Misa.